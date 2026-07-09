한화에어로, 항공엔진 협력망 키운다…49개사와 맞손

항공엔진 상생 업무협약 체결

협력사 R&D·인프라 지원

한화에어로 0 한화에어로스페이스와 항공엔진 제조 협력사 및 유관 기관 관계자들이 지난 8일 경남 창원특례시 창원컨벤션센터에서 진행된 '항공엔진 상생협력 MOU 협약식'에 참석 기념사진을 찍고 있다./한화에어로스페이스

한화에어로스페이스가 국산 항공엔진 기술 자립을 위해 협력사와 협력 강화에 나섰다.9일 한화에어로스페이스는 항공엔진 제조 협력사 및 유관 기관과 '항공엔진 상생협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 항공엔진 기술 자립에 필요한 산업 생태계를 조성하기 위한 차원이다.지난 8일 경남 창원특례시 창원컨벤션센터에서 열린 협약식에는 항공엔진 제조 분야 핵심 협력사 49곳과 유관 기관 관계자 등 100여명이 참석했다.한화에어로스페이스는 이번 협약을 통해 협력사 맞춤형 기술·직무 교육, 연구개발(R&D) 비용과 인프라 지원, 거래 환경 개선 등을 추진할 계획이다. 이를 바탕으로 정부가 추진 중인 1만파운드급 터보팬 엔진과 첨단 항공엔진 개발에 선제적으로 대응한다는 방침이다.한화에어로스페이스는 항공엔진 분야 상생협력도 지속적으로 확대하고 있다. 지난 2월 '상생협력 선포식'을 연 데 이어 항공엔진 소재·부품 업무협약을 체결하고 공동 연구개발, 협력사 해외시장 진출 지원 등 동반성장 정책을 추진해왔다.한화에어로스페이스 관계자는 "항공엔진 기술 자립을 위해서는 생태계 전반의 동반성장이 반드시 필요하다"며 "상생협력을 바탕으로 국산 항공엔진 개발에 최선을 다하겠다"고 말했다.