SK AX, 제조 현장 로봇 중심 전환 지원에 앞장

제조 RX 풀스택 서비스 추진

가상 검증부터 통합 운영까지

SK주식회사 AX CI 0 SK주식회사 AX CI. /SK AX

SK AX가 제조 현장의 운영 체계를 로봇 중심 전환을 지원한다. 공장 전체가 스스로 판단하고 움직이는 자율형 공장이 구축될 수 있도록 하겠다는 구상이다.9일 SK AX는 제조 기업들이 로봇 도입을 통한 운영 혁신을 달성하도록 '제조 RX 풀스택 서비스'를 추진한다고 밝혔다. 회사는 로봇 도입으로 발생할 수 있는 잠재적 위험을 선제적으로 검증하며 안정적으로 추진될 수 있도록 하겠다는 계획이다.SK AX 관계자는 "로봇과 생산관리시스템(MES), 설비 데이터가 실시간으로 연결돼 공장 전체가 유기적으로 움직이는 자율형 제조 환경 구현이 가능해지는 것"이라고 설명했다.회사의 '제조 RX 풀스택 서비스'의 특징은 로봇 도입 전 가상 검증부터 현장 자율 제어, 공장 전체의 통합 운영까지 전 단계를 원스톱으로 지원한다는 점이다.현재 회사는 반도체 산업에서 현장 데이터 축적과 함께 디지털 트윈, 로봇 통합 관제 관련 시스템·실증 모델을 검증하고 있으며 최근 조선 산업으로 확대해 프로젝트를 진행하고 있다. 추후 검증된 실증 모델을 바탕으로 서비스를 지속 확대 적용해 고객의 자율형 공장 전환을 앞당기겠다는 방침이다.김광수 SK AX 제조서비스부문장은 "이제 제조업의 로봇 전환은 단순한 하드웨어 구매가 아니라 로봇이 실제 생산 현장에서 안정적으로 운영되고 공장 전체와 연결되도록 만드는 운영 역량이 핵심"이라며 "고객의 공장을 멈추지 않는 자율형 공장으로 진화시키는 AX 파트너가 될 것"이라고 말했다.