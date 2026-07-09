LG전자, AI 탑재한 대용량 상업 세탁가전 출시

[사진1] LG전자, AI로 세탁 성능과 에너지 효율을 높인 대용량 상업용 세탁가전으로 B2B 시장 공략 강화 0 LG전자가 대용량 상업용 세탁·건조기 'LG 프로페셔널(LG Professional)'을 유럽 시장에 출시했다. 사진은 호텔에 설치된 'LG 프로페셔널'의 적용 예시 이미지./LG전자

LG전자가 대용량 상업용 세탁가전으로 글로벌 가전 기업간거래(B2B) 사업을 확장한다. 대용량 가전에도 AI와 고효율 기술을 탑재해 세탁 사업장을 효율적으로 꾸릴 수 있도록 한다는 구상이다.9일 LG전자는 이달 유럽을 시작으로 아시아, 북미 등에서 대용량 상업용 세탁기 LG 프로페셔널을 출시한다고 밝혔다. 30·25·20kg 세탁기, 30·25kg 건조기, 세탁과 건조를 한번에 수행하는 일체형 세탁건조기 콤보(세탁 25kg·건조 16kg) 등 총 6종으로 구성됐다.LG전자는 국내를 비롯해 아시아, 북미, 중동 등에서 상업용 세탁가전 사업 기반을 다져왔다. 그간 20kg 미만 상업용 세탁가전을 학교 기숙사, 주거단지 빨래방 등에 공급하면서다. 새 LG프로패셔널 출시로 대용량 세탁가전 수요가 있는 B2B 고객을 공략한다는 구상이다.글로벌 시장조사기관 스카이퀘스트에 따르면 글로벌 상업용 세탁시장은 2032년까지 약 108억 달러 규모로 성장할 전망이다. 특히 이번에 먼저 출시하는 유럽 지역의 경우 관광 산업이 발달하고 고령 인구가 높아 호텔, 병원, 요양시설 등을 중심으로 대용량 세탁가전 수요가 늘고 있다.LG프로페셔널은 핵심 부품 기술력에 AI를 더한 AI 코어테크를 기반으로 성능을 높이고 에너지 효율도 제고했다. AI는 세탁물 무게를 분석해 물 사용량을 조절하거나 건조 조건을 최적화해 물과 전기 사용량을 줄인다.또 최대 1100rpm 고속 탈수와 듀얼 인버터 히트펌프를 적용해 건조 시간을 줄이면서 에너지 효율과 옷감을 보호한다는 설명이다. 이와 함께 진동과 소음을 줄일 수 있는 다이내믹 볼 코어 시스템으로 부품 마모도 완화하고, 에너지 효율을 높인다.일체형 세탁건조기에는 저온 제습 방식의 '듀얼 인버터 히트펌프'를 적용해 전기 사용량이 적고, 옷감 손상도 줄일 수 있다. 히트펌프를 적용한 콤보 모델은 업계 최초로, 에너지 효율을 최대화했다는 설명이다.또한 LG프로페셔널은 열기 배출을 위한 덕트 설치나 타공이 필요 없어 건물 구조 변경이 쉽지 않은 유럽 상업공간에 최적화돼있다. 사용자 인터페이스 또한 7인치 터치 LCD로 최적화돼 손쉬운 조작이 가능하다는 설명이다.LG전자는 또 제품 공급뿐만 아니라 설치·운영·유지보수·관리까지 고려한 B2B 솔루션을 제공한다. 상업용 세탁 운영관리 플랫폼 ''런드리크루'가 대표적이다.손창우 LG전자 리빙솔루션사업부장은 "AI와 고효율 기술, 통합 관리 솔루션을 통해 고객이 세탁 사업장을 더 효율적으로 운영할 수 있도록 지원하고, 글로벌 상업용 세탁 시장에서 사업을 적극 확대해 나갈 것"이라고 말했다.