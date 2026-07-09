구미 장천 일반산업단지 개발 탄력…중앙투자심사 통과

7월 산업단지계획 승인 신청…2030년 준공 목표

96만㎡ 산업용지 조성…첨단기업 유치·1,600개 일자리 기대

일반산업단지 위치도 0 장천면 하장리 묵어리 일원 산업단지 위치도/구미시

경북 구미시가 추진하는 장천 일반산업단지 개발사업이 행정안전부 중앙투자심사를 통과하면서 사업 추진에 속도가 붙게 됐다. 대구경북신공항과 연계한 첨단산업 거점 조성을 통해 지역 산업 경쟁력을 높이고 미래 성장 기반을 확보한다는 계획이다.9일 구미시에 따르면 장천 일반산업단지 개발사업이 지난 8일 행정안전부 중앙투자심사를 통과했다. 이에 따라 사업 추진에 필요한 핵심 행정절차를 마무리하면서 향후 예산 확보와 후속 절차도 본격적으로 진행될 전망이다.구미시는 이달 산업단지계획 승인 신청을 시작으로 합동설명회와 환경영향평가 등 관련 절차를 순차적으로 추진한 뒤 산업단지계획 승인을 거쳐 2030년 준공을 목표로 사업을 진행할 계획이다.장천 일반산업단지는 구미도시공사가 장천면 일원에 조성하는 96만㎡ 규모의 일반산업단지다. 대구경북신공항 건설에 따른 산업환경 변화에 대응하고 미래 성장산업을 이끌 기업 맞춤형 산업용지를 공급하기 위해 추진된다.산업단지가 조성되면 약 2900억 원의 생산유발효과와 1600여 개의 일자리 창출이 기대된다. 가산IC와 국도 25호선, 67호선이 인접해 교통 접근성이 뛰어나고, 기존 구미국가산업단지의 반도체 특화단지와 방산혁신클러스터 등 주요 산업기반과의 연계 효과도 클 것으로 전망된다.구미시는 대구경북신공항과 연계한 첨단산업 거점으로 산업단지를 육성해 기업 유치와 지역경제 활성화를 이끌겠다는 방침이다.김장호 구미시장은 "이번 중앙투자심사 통과는 구미 첫 일반산업단지 조성을 위한 중요한 전환점"이라며 "남은 행정절차를 차질 없이 추진해 기업이 찾는 경쟁력 있는 산업단지를 조성하고 지역경제의 새로운 성장동력을 확보하겠다"고 말했다.