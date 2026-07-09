한류 수출 1억달러 늘면 연관산업 2억달러 뛴다

콘진원 보고서…생산 7824억원·취업 3389명 유발

사진2. 한류산업 수출 확대가 국가 경제에 미치는 영향 0 한류산업 수출 확대가 국가 경제에 미치는 영향. /한국콘텐츠진흥원

한류가 더 이상 콘텐츠 산업에만 머물지 않고 화장품, 식품, 관광 등 연관 산업의 수출까지 견인하는 핵심 성장동력으로 자리 잡고 있다는 분석이 나왔다.한국콘텐츠진흥원(콘진원)은 한류산업이 국내 경제에 미치는 파급효과를 분석한 코카포커스 214호 '한류산업 수출의 경제 효과'를 발간했다고 9일 밝혔다. 보고서는 '한류산업진흥 기본법' 시행 이후 한류산업의 경제적 효과를 실증적으로 분석했다.보고서는 2006년부터 2024년까지 중화권, 일본, 동남아시아, 북미, 유럽 등 6개 권역의 수출 데이터를 바탕으로 한류산업과 화장품·식품·관광 등 한류 연관산업의 연계 효과를 분석했다.분석 결과 한류산업 수출이 1억 달러 증가하면 한류 연관산업 수출은 2.02억 달러 증가하는 것으로 나타났다. 이는 K-콘텐츠 소비 확산이 한국 문화에 대한 친밀도를 높이고 화장품과 식품, 관광 등 연관산업의 소비와 수출 증가로 이어지는 경제적 효과를 보여주는 결과라고 콘진원은 설명했다.한류산업 수출에서는 게임이 전체의 64.3%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했다. 반면 K-팝을 중심으로 한 음악은 연평균 29.7%, 웹툰 성장에 힘입은 만화는 연평균 26.3%의 높은 성장률을 보이며 두드러진 성장세를 나타냈다.한류 연관산업에서는 관광이 가장 큰 비중을 차지했으며, 화장품은 연평균 21.3%의 성장률로 가장 빠르게 성장한 분야로 조사됐다. 특히 화장품 수출은 중화권 중심에서 북미와 유럽으로 시장이 확대되며 한류의 경제적 영향력이 다양한 산업으로 확산되는 모습을 보였다.콘텐츠 산업 자체도 국가 대표 수출산업으로 성장하고 있다. 콘텐츠 수출은 2025년 149억 달러 규모로 우리나라 주요 수출 품목 가운데 12번째를 차지했다. 보고서는 한류산업이 콘텐츠를 넘어 소비재와 관광 등 연관산업 성장에도 중요한 역할을 하고 있다고 분석했다.경제적 파급효과도 상당한 것으로 나타났다. 한류산업 수출이 1억 달러 증가하면 국내에서는 총 5.7억 달러(약 7824억원)의 생산유발효과가 발생하는 것으로 추정됐다. 이 가운데 콘텐츠 생산 과정에서 약 2341억원, 한류 연관산업 생산 과정에서 약 5483억원의 생산이 각각 유발되는 것으로 분석됐다.취업유발효과는 총 3389명으로 집계됐다. 한류산업 생산 과정에서 1251명, 한류 연관산업 생산 과정에서 2138명의 취업이 유발되는 것으로 나타났다.보고서는 한류산업이 콘텐츠산업을 넘어 관광과 소비재 수출 확대에도 기여하는 경제적 기반임을 확인했다며, 한류산업과 연관산업의 연계 효과를 높이기 위한 정책적 지원이 지속적으로 필요하다고 제시했다.김윤지 콘진원 원장은 "이번 분석은 K-콘텐츠의 파급력이 한류 연관산업을 포함한 실물경제 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 확인한 결과"라며 "앞으로도 한류와 한류 연관산업에 대한 연구와 분석을 통해 K-컬처의 경제적·문화적 가치를 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.