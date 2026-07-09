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전남광주, 반도체 메가프로젝트 지원단 출범…원스톱 투자 지원 본격화

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광주 이명남 기자

승인 : 2026. 07. 09. 10:53

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광주청사에 사무실 마련·현판식…부지 광주군공항 확정 후속조치
기업별 전담대응·인허가·기반시설 구축·투자지원 등 전 과정 총괄
전남광주통합특별시
민형배 전남광주통합특별시장이 9일 오전 광주청사에서 '전남광주반도체산업지원단' 현판식을 한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. /전남광주통합특별시
전남광주통합특별시가 반도체 메가프로젝트의 성공적인 추진을 위한 전담 실행조직인 '전남광주반도체산업지원단'을 공식 출범시키며 본격적인 사업 지원에 나섰다.

전남광주통합특별시는 9일 광주청사 3층에 마련된 전남광주반도체산업지원단 사무실에서 현판식을 개최하고 메가프로젝트 추진을 위한 지원체계를 본격 가동했다고 밝혔다.

지원단은 손두영 인공지능산업국장이 단장을 맡아 반도체 메가프로젝트와 관련한 행정절차를 총괄하는 실행조직 역할을 수행한다.

이날 현판식에는 민형배 전남광주통합특별시장과 송형곤 특별시의회 의장, 경제·산업계 관계자 등 10여 명이 참석해 반도체산업지원단 출범을 축하하고, 메가 프로젝트 성공을 위해 힘을 모을 것을 다짐했다.

반도체산업지원단 출범은 정부가 메가프로젝트 부지를 광주 군공항으로 확정한 데 따른 후속 조치다.

지원단은 메가프로젝트와 관련한 행정절차를 총괄하는 실행조직으로, 글로벌 반도체 전략투자 지원을 위한 심의·자문기구인 '전남광주반도체전략위원회'가 사업의 비전과 전략을 수립하면, 지원단은 이를 구체화하고 협의와 사업 집행을 총괄한다. 기업별 전담 대응, 인허가, 전력·용수 등 기반시설 구축·공급, 기업 투자 맞춤형 지원 등 사업 전 과정을 지원하고 실행한다.

특히 사업 추진 과정에서 행정절차를 신속하게 조정하고, 정부·기관·기업과의 협력체계를 강화해 메가프로젝트를 뒷받침한다. 이를 통해 글로벌 기업 유치를 유도하는 등 대한민국 반도체 산업의 새로운 성장축을 만들 계획이다.

민형배 전남광주통합특별시장은 "지원단은 부지 조성, 인허가, 전력·용수, 인재 양성, 정주 여건, 기업 맞춤형 지원까지 사업 추진의 전 과정을 원스톱 지원하게 될 것"이라며 "복잡한 절차 때문에, 예상하지 못한 장애물 때문에 사업이 지연되는 일이 없도록 지원단이 길을 열어달라"고 주문했다.

이어 "전라도 천년의 역사를 새롭게 쓸 거대한 기회가 와 있다"며 "이 기회를 확실히 잡아 전남광주의 압도적 성장을 이루고, 대한민국의 산업 지도를 새롭게 그려나가자"고 강조했다.
이명남 기자

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