오스코텍 “항내성항암제 국내 임상 1a상…한·미 임상 1b상 준비”

1 0 윤태영 오스코텍 대표가 지난 8일 서울 여의도 코스닥협회 강당에서 열린 '오스코텍 2026 R&D 데이'에서 발표하고 있다.

오스코텍은 지난 8일 서울 여의도 코스닥협회 강당에서 '오스코텍 2026 R&D 데이'를 열고 항내성항암제 OCT-598과 ACART 플랫폼, 신장 섬유화 억제제 프로젝트(OCT-648 과제) 등의 진행 현황과 확장 가능성을 소개했다고 9일 밝혔다.지난 5월 연구소 내 기반기술팀을 신설하며 본격화한 항내성항암제 플랫폼 ACART의 추진 방향을 중점적으로 설명했다. ACART 플랫폼은 암세포가 기존 항암제에 대해 내성을 획득하는 과정을 실시간으로 추적하고 인공지능(AI)을 활용해 단일세포 수준의 이미지 분석을 수행하는 데서 출발한다.회사는 이를 AI 및 시스템 생물학 기반 분석으로 확장해 암세포가 치료 과정에서 내성을 획득하는 주요 원인을 규명하고, 내성 형성에 관여하는 핵심 표적을 발굴해 나갈 계획이다.또한 ACART 플랫폼 관련 인프라 투자와 전문 인력 보강, 파트너십 및 공동연구 확대 등을 통해 항내성항암제 분야에서 차별화된 연구개발 경쟁력을 구축해 나간다는 방침이다.2022년 카나프테라퓨틱스로부터 기술 도입한 OCT-598은 EP2·EP4 이중 저해제로, 항암 치료 과정에서 발생하는 내성과 면역 회피를 극복하기 위해 개발 중인 계열 내 최초 후보물질이다. 현재 국내에서 임상 1a상을 진행 중이며, 한국과 미국에서 임상 1b상 시험을 준비하고 있다.신장 섬유화 억제제 프로젝트인 OCT-648 과제는 높은 선택성을 보이는 NUAK1 저해제로, 오스코텍은 올해 하반기 후보물질을 최종 선정할 계획이다.윤태영 오스코텍 대표는 "최근 6개월 내 아델-Y01, 덴피본티닙, 세비도플레닙 등 3건의 계약 성과가 이어지며 회사의 연구개발 선순환 구조가 강화되고 있다"며 "실제 유입된 자금을 바탕으로 글로벌 경쟁력이 있는 ACART 플랫폼에 투자할 수 있는 기반도 마련했다"고 말했다.또한 "회사는 ACART 플랫폼을 통해 항내성항암제 분야의 차별화된 표적과 후보물질을 발굴하고, 2030년까지 두 건 이상의 기술이전 성과를 창출하는 것을 목표로 하고 있다"고 덧붙였다.