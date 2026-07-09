현대건설, 건설안전 혁신기술 현장 적용 확대…안전문화 확산 촉진도

1 0 2026 H-Safe 오픈이노베이션 데모데이 참가 기업 및 관계자들이 기념 사진을 촬영하고 있다.

현대건설은 지난 8일 서울 마포구 스타트업 벤처 캠퍼스 서울에서 '2026 H-Safe 오픈이노베이션 데모데이'를 개최했다고 9일 밝혔다.이번 행사는 건설 현장 안전문화 확산과 안전 혁신기술의 현장 적용을 촉진하기 위해 마련했다. 지난 3월 '2026 H-Safe 오픈이노베이션 챌린지'를 통해 선발한 스타트업과 현대건설이 기존 오픈이노베이션 프로그램을 통해 발굴한 건설안전 혁신기업 등 총 12곳이 참여해 기술과 협업 성과를 소개했다.H-Safe 오픈이노베이션 챌린지는 정부와 지방자치단체, 민간 건설사가 함께 건설안전 분야 혁신기업을 발굴하고 우수 기술의 현장 적용을 확대하기 위해 올해 처음 마련한 오픈이노베이션 프로그램이다. 생성형 인공지능(AI), 가상현실(VR)·확장현실(XR), 안전교육 플랫폼 등 건설안전 분야 혁신기술을 보유한 스타트업을 발굴해 기술 검증과 사업화를 지원한다.이번 데모데이에서는 안전혁신기술, 안전장비, 안전문화, 보건·환경 분야를 중심으로 스타트업 IR 피칭과 현대건설 협업 사례 발표가 진행됐다. 행사장에는 참여기업 전시부스를 함께 운영해 혁신기술을 소개하고 건설업계와 투자기관 간 비즈니스 미팅 기회도 마련했다.참여 기업은 '2026 H-Safe 오픈이노베이션 챌린지'를 통해 선발된 스타트업 7곳 중 크랩스 등 6곳과 지난해 창업도약패키지 등을 통해 선발돼 현대건설과 협업 중인 거비메타 등 총 12개 스타트업이다.이날 행사에서는 씨테크솔루션과 실리콘큐브가 현대건설과의 협업 사례를 발표하며 각각 모바일 기반 다국어 안전보건교육 플랫폼과 건설장비 번호판 인식 및 자동점검 시스템의 현장 적용 성과를 공유했다.현대건설 관계자는 "앞으로도 우수 스타트업과의 기술 검증과 현장 적용을 지속 확대해 건설안전 혁신 생태계 조성과 안전문화 확산에 기여하겠다"고 말했다.