교육부, ‘3대 메가프로젝트’ 위해 정원제 유연화 등 첨단인재 육성

반도체·피지컬AI·AI데이터센터 등 7년간 첨단분야 정원 7100명 증원

지역협약정원제, 인재양성 신속트랙제 도입 등 3대 메가프로젝트 적극 지원

교육부 0 교육부 전경. /박성일 기자

교육부가 반도체, 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터 등 이른바 '3대 메가프로젝트' 성공을 뒷받침하기 위해 학생 정원제도 유연화에 나선다.교육부는 9일 첨단분야 인재양성 지원 방안을 발표했다. 3대 메가프로젝트는 한국형 인공지능 산업혁명을 이끌 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 분야를 가리킨다.교육부는 기업의 대규모 지방 투자에 맞춰 인력을 신속히 공급하기 위해 '(가칭)지역협약정원제'와 '(가칭)인재양성 신속트랙제'를 도입하기로 했다.지역협약정원제는 지방대학이 기업과 협약을 맺어 필요 인력만큼을 정원 외로 모집하는 제도이고, 신속트랙제는 전과와 정원 외 편입학을 활용해 2년 안에 인재를 길러내는 제도다. 교육부는 연말까지 대학 의견을 수렴한 뒤 법령 개정을 추진할 계획이다.교육부에 따르면 2021~2027학년도 7년간 인공지능·반도체·소프트웨어(SW)·통신 분야 정원이 7100명 늘었다. 같은 분야 연관 학과에서는 매년 약 9만4000명이 졸업하고, 계약학과를 통해서도 매년 약 2만4000명의 맞춤형 인재가 양성되고 있다.이 밖에 교육부는 약 1조 원 규모의 첨단분야 인재양성 프로그램을 운영하며 3대 메가프로젝트 관련 분야에서 매년 2만3000명 이상을 길러내고 있다. 첨단산업 인재양성 부트캠프, 첨단산업 특성화대학, 첨단분야 혁신융합대학, 4단계 두뇌한국(BK)21 사업 등이 대표적이다.아울러 지역성장 인재양성체계(앵커)를 통해 지방정부와 대학이 권역별 메가프로젝트와 연계한 지역 맞춤형 인재를 양성하도록 지원한다.최은옥 차관은 "정원 제도 유연화, 계약학과, 부트캠프 등으로 산업계 수요 기반의 교육과정을 제공하고 있다"며 "기업이 필요로 하는 인재를 신속하게 양성해 국가균형성장전략을 뒷받침하겠다"고 말했다.