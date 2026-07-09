이성훈 LH 사장 “용인 국가산단 조성에 전사 역량 집중”

9일 현장 찾아 현황 점검

이성훈 한국토지주택공사 사장 0 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장(가운데)이 9일 경기 용인시 반도체 국가산업단지 현장을 찾아 사업 현황을 점검하고 있다./LH

이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 경기 용인시 반도체 국가산업단지 조성 현장을 찾아 사업 추진 상황을 점검하고, 조기 완성을 위한 속도감 있는 사업 추진을 주문했다.LH는 9일 이 사장이 용인 반도체 국가산단 사업 현장을 방문해 주요 추진 현황과 향후 일정을 확인했다고 밝혔다.LH는 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'의 성공적 추진을 지원하기 위해 용인국가산단 조성사업 조기 완성을 핵심 과제로 선정하고, 사업 기간 단축 방안을 집중 추진하고 있다는 설명이다. 2028년 반도체 팹(Fab) 1호기 착공 목표를 달성하기 위해 잔여 보상 절차를 마무리하는 동시에 착공 준비 작업을 병행하는 등 '패스트트랙 전략'을 추진할 계획이다.아울러 연내 착공에 나선다. 이를 위해 이달 중 조성공사를 시공책임형 CM 방식으로 발주한다. 이는 발주자가 마련한 기본설계를 바탕으로 입찰 참여자가 설계 개선(VE)과 리스크 대응 방안을 제안하고, 이를 평가해 우수 업체를 선정하는 기술형 입찰 방식이다.이 LH 사장은 "LH가 쌓아 온 역량을 증명하는 시험대이자 대한민국이 초격차 산업강국으로 나아가게 하는 중대한 과업"이라며 "사업 관계자 협업, 행정절차 신속 처리 등 모든 방법을 동원해 반도체 생산라인이 가동될 수 있도록 LH의 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.이 사장은 매주 용인국가산단 추진 실적을 직접 점검하는 등 사업 진행 상황을 꼼꼼히 챙기겠다는 방침이다.