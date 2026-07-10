닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 법원·검찰

김건희 ‘주가조작·금품 수수’ 16일 대법 선고…권성동도 결론

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260710010003967

글자크기

닫기

손승현 기자

승인 : 2026. 07. 10. 17:08

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

김건희, 1심 징역 1년 8개월·2심 징역 4년
권성동, 1·2심 모두 징역 2년·추징금 1억원
clip20260710165356
도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석하고 있다. /사진공동취재단
김건희 여사의 도이치모터스 주가조작과 세계평화통일가정연합(통일교) 금품수수 등 혐의 사건에 대한 대법원 결론이 오는 16일 나온다.

대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 김 여사의 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 상고심 선고기일을 오는 16일 오전 10시 15분으로 정했다. 같은 날 통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의로 기소된 권성동 국민의힘 의원에 대한 상고심 선고도 진행될 예정이다. 주심은 각각 박영재(사법연수원 22기), 엄상필 대법관(사법연수원 23기)이다.

김 여사는 2022년 4~7월께 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 지원 청탁을 받고 금품을 수수한 혐의를 받는다. 또 2010년 10월께부터 2012년 12월께까지 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억1000만원 상당의 부당 이득을 챙긴 혐의와 2021년 6월께부터 2022년 3월께까지 윤석열 전 대통령과 공모해 명태균씨로부터 2억7000만원 상당의 여론조사 결과를 제공받은 혐의도 있다.

앞서 지난 1월 1심은 김 여사에게 징역 1년 8개월을 선고했다. 이후 지난 4월 2심은 일부 혐의에 대한 판단을 뒤집어 징역 4년과 벌금 5000만원, 그라프 목걸이 1개 몰수와 2094만원 추징을 명했다.

권 의원은 20대 대통령 선거를 앞두고 윤 전 본부장으로부터 교단 지원 등 청탁과 함께 1억원을 받은 혐의로 기소됐다. 1·2심은 혐의를 유죄로 판단하고 권 의원에게 징역 2년과 추징금 1억원을 선고했다.
손승현 기자
관련기사

김건희 2심 '징역 4년'…'도이치모터스 주가조작' 혐의 뒤집혀

'1심 1년 8개월' 김건희 항소심 시작…'무죄' 엎을 특검 대응 전략은?

김건희 징역 1년8개월… 통일교 금품수수만 유죄

[속보] 법원, '통일교 금품수수' 김건희에 징역 1년 8개월 선고

[속보] 법원, 김건희 '도이치모터스 주가조작 가담' 불인정

'통일교 1억 수수' 권성동 1심서 징역 2년·윤영호 1년 2개월 선고

김건희 특검 '불법 정치자금 수수' 권성동에 징역 4년 구형

권성동, 첫 재판서 혐의 부인…"윤영호 만났지만 1억 안 받아"

김건희 특검, 권성동 구속기소…재산 추징도

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기