닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

유통 식품

청기와가든, 영등포점 정식 오픈…상권 맞춤형 메뉴 도입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260713001718216

글자크기

닫기

성희제 기자

승인 : 2026. 07. 14. 09:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

오피스 상권 타깃 평일 런치 구성 할인 프로모션

/청기와가든

외식 브랜드 청기와가든이 13일 서울 영등포점을 정식 개점하고 운영을 시작했다고 밝혔다. 이번 영등포점은 앞서 개점한 여의도점의 운영 데이터와 소비자 피드백을 바탕으로 기획됐다.


청기와가든은 기존의 규격화된 프랜차이즈 복제 방식에서 벗어나, 해당 상권의 유동 인구 특성에 맞춰 메뉴 구성과 운영 방식을 차등 적용했다.


특히 영등포점은 직장인 유동 인구 비중이 높은 지리적 특성을 반영해 평일 점심 메뉴를 강화한 것이 특징이다. 본 양념갈비, 수원 양념갈비 등 대표 고기 메뉴에 영양솥밥이나 냉면, 한우 된장찌개를 결합한 점심 세트 메뉴를 선보였다.


이 외에도 식사류 메뉴로 LA갈비 솥밥, 시래기 갈비찜, LA갈비 불고기, 한우 불고기 등을 배치해 시간대별 소비자 수요에 대응하도록 체계를 정비했다.


현재 여의도점이 기업 비즈니스 미팅과 접대 수요에 맞췄다면, 영등포점은 직장인들의 평일 점심과 저녁 단체 모임을 동시에 수용할 수 있도록 서비스 동선과 메뉴를 강화했다는 것이 브랜드 측의 설명이다.


청업체 관계자는 "모든 매장을 동일한 형태로 운영하기보다 지역과 고객 특성에 맞는 메뉴와 운영 전략을 개발하고 있다"며 "앞으로도 지역별 특성을 반영해 매장별 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 전했다.


한편, 영등포점은 개점을 기념해 평일 점심 한상 특별가 운영, 점심 고객 대상 음료 혜택, 구이 메뉴 할인 쿠폰 증정 등 다양한 프로모션을 진행한다.

성희제 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

투자 손실로 세상 떠난 개인투자자…생전 남긴 ‘미수는 하지 말라’ 당부 재조명

2차 종합특검, 1차 특검과 엇갈린 국정원 수사…최고위층 기소 여부 주목

임금체계 ‘새판’ 짜는 현대차 노사…‘완전 월급제’ 도입 실익은?

트럼프, 이란 재봉쇄·호르무즈 ‘20% 통행료’…브렌트유 9.6% 폭등

[마켓파워] KCC 3세 승계, ‘증여’서 ‘차입 매수’로…새 국면 맞나

트럼프, 이란 봉쇄 재개·호르무즈 화물에 20% 요구…“미국이 수호자, 무상 수호 끝”

고양창릉 대출 공고 정정에도 반발…사전청약자 “디딤돌이 전용 모기지?”

지금 뜨는 뉴스

“무심코 누른 링크가…” 개인정보 탈탈 털리는 습관7

수지도 다녀갔다…글로벌 콘텐츠 촬영지로 부상한 이곳

최대 96% 할인… 진에어, 올해 마지막 특가 열렸다

요괴, 미식, 파티…올여름 피서는 테마파크로 떠나자

“자도 자도 피곤하네”…몸이 보내는 암 초기 신호 TOP7