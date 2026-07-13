현대제철 순천공장, 왕운초·왕운중 일대서 민관 합동 교통안전 캠페인

등굣길 학생들 안전한 보행환경 조성 캠페인

‘H형 빛나는 도로 0 현대제철 순천공장 직원들이 'H형 빛나는 도로' 사업의 일환으로 순천왕운중학교, 순천왕운초등학교 일대에서 교통안전 캠페인을 하고 있다. /현대제철 순천공장

현대제철 순천공장이 지역 유관기관과 함께 등굣길 학생들의 안전한 보행 환경 조성을 위한 교통안전 캠페인을 펼쳤다.13일 현대제철 순천공장에 따르면 최근 순천왕운중학교와 순천왕운초등학교 일대에서 순천시, 순천경찰서, 순천종합사회복지관, 모범운전자회 등 관계자 30여 명이 참여한 가운데 민관 합동 교통안전 캠페인을 실시했다.이번 캠페인은 2021년부터 추진해온 사회공헌사업으로 교통사고 발생률을 낮추고 안전한 교통 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 이후 순천시, 순천경찰서, 순천종합사회복지관 등과 협력해 바닥 LED신호등과 적색잔여표시기 등 교통시설을 설치하고 민관 합동 캠페인을 지속적으로 실시하고 있다.특히 순천왕운중·왕운초 일대는 아파트 단지와 인접한 도보로 통학하는 학생들의 비중이 높은 지역으로, 출퇴근시간대 차량 통행이 많아 보행 안전에 대한 관심이 꾸준히 요구돼 왔다. 이에 현대제철은 지역 유관기관과 협력해 교통안전시설 개선과 교통안전 문화 확산 활동을 병행하며 사고 예방에 힘쓰고 있다.참여자들은 등굣길 보행자와 운전자를 대상으로 안전거리 확보, 보행 중 스마트폰 사용 금지, 무단횡단 금지, 보행자 배려 운전 등의 문구가 담긴 피켓과 현수막을 활용해 교통 안전문화 인식 확산을 위한 캠페인 및 홍보물품 손선풍기를 배포했다.현대제철은 앞으로도 지역사회 및 관계기관과 협력해 교통안전시설 개선과 안전문화 확산 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.현대제철 관계자는 "아파트 단지에서 도보로 통학하는 학생들이 많은 지역인 만큼 출퇴근 시간대 보행 안전 확보가 무엇보다 중요하다"라며, "앞으로도 지역사회와 함께 다양한 교통안전 활동을 지속적으로 추진해 순천시에 안전한 교통문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.