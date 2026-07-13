광양시 ‘30년 이상 장수식당’ 14곳 지정…지역 음식문화 자산 육성

오랜 기간 지역에서 음식문화 이어온 음식점 발굴·육성

30년 이상 장수식당 14개소 지정 식품위생과(현판) 0 30년 이상 장수식당 현판./광양시

전남광주통합특별시 광양시가 30년 이상 한자리를 지켜온 음식점을 지역의 대표 음식문화 자산으로 육성하기 위해 '2026년 30년 이상 장수식당' 14곳을 지정했다.13일 광양시에 따르면 올해 장수식당은 기존 지정업소 7곳을 재지정하고 신규 업소 7곳을 추가 선정해 모두 14곳으로 확대됐다.재지정 업소는 한국식당, 삼거리식당, 계룡산장, 솔아솔아식당, 태흥해장국, 제일송어산장, 농심정 등 7곳이다. 신규 지정업소는 구다리식당, 한마음회관, 풍년보리밥, 조선옥식당, 만복식당, 제일가든, 코아식당 등 7곳이다.'30년 이상 장수식당' 지정사업은 업종과 업태 변경 없이 30년 이상 영업을 이어온 일반음식점을 발굴·지정해 지역 음식문화의 전통과 가치를 이어가고, 신뢰받는 외식환경을 조성하기 위해 지난해부터 추진해오고 있다.시는 지난 3월부터 장수식당 지정 희망업소 신청을 받아 서류심사와 현지조사를 실시했으며, 위생·시설 관리 상태와 영업주의 사업 참여 의지 등을 종합적으로 확인한 후 심의위원회 심의를 거쳐 최종 대상업소를 선정했다.광양시는 앞으로도 지정업소가 장수식당에 걸맞은 위생과 서비스를 갖추고 신뢰받는 음식점으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 관리하며, 영업주가 자율적으로 환경을 개선하고 친절한 서비스 실천을 할 수 있도록 안내할 계획이다.정연주 식품위생과장은 "30년 이상 장수식당은 오랜 기간 영업을 이어오며 지역 음식문화 형성에 기여해 온 음식점"이라며 "앞으로도 장수식당에 대한 지속적인 관리와 홍보를 통해 위생과 서비스 수준을 높이고, 지역 음식문화 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.