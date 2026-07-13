순천시, 청년 맞춤형 프로그램 운영…취업·문화·소통 지원 강화

자격증·취업특강·문화소통 프로그램 등 청년 수요 반영

순천시 청년센터 문화공연장에서 꿈청자격증취득반 한국사능력검정시험 심화반 강의가 진행되고 있다 0 순천시 청년센터 문화공연장에서 꿈청자격증취득반 한국사능력검정시험 심화반 강의가 진행되고 있다. /순천시

전남광주통합특별시 순천시가 청년들의 취업 준비와 자기계발, 문화·여가 활동을 지원하기 위한 맞춤형 프로그램 운영에 나섰다.순천시는 지난 3월부터 순천시 청년센터에서 '청년 맞춤형 프로그램'을 운영하며 청년들의 취업역량 강화와 문화·복지 향유를 지원하고 있다고 13일 밝혔다.청년센터에서는 △자격증 취득반 △취업특강 △꿈청클래스 △꿈청나혼산클래스 등 다양한 프로그램을 운영하며, 청년의 취업역량 강화와 구직활동을 지원하고, 문화와 여가, 소통 활성화에 노력하고 있다.상반기에는 청년 수요가 높은 데이터분석 준전문가, 토익, 한국사능력검정시험 등 자격증 취득반과 자기소개서 작성법, 면접 스피치 등 취업특강을 진행해 청년들의 실질적인 취업 준비를 도왔다.하반기에도 청년 참여 수요를 바탕으로 취업준비와 자기계발에 실질적인 도움이 되는 생활 밀착형 프로그램으로 확대해 내실 있게 운영할 계획이다.프로그램 안내와 신청은 순천시 청년센터 '꿈꾸는 청춘' SNS(인스타그램, 카카오톡, 블로그, 밴드, 페이스북)를 통해 프로그램 홍보와 참여 안내를 하고 있다. 프로그램 신청은 청년정책114 누리집 또는 청년센터 SNS에 게시된 모집 카드뉴스 내 QR코드를 통해 가능하다.한편, 순천시 청년센터는 2018년 6월 조성된 청년 활동공간으로, 문화공연장과 세미나실 대관을 비롯해 공유카페, 오픈라운지, 꿈꾸는다락방 등 자유롭게 이용할 수 있는 청년 거점공간으로 운영되고 있다.순천시 관계자는 "청년센터가 청년이 일상에서 배우고 소통하고, 성장할 수 있는 공간으로 자리매김할 수 있도록 촘촘히 운영해 나가겠다"고 전했다.