군산시, 체류형 해양 미식관광 ‘GO! 군산 섬해진미’ 참가자 모집

바다낚시·통발 체험·갯벌 바지락 캐기 등 체험

14~17일 타지역 관광객 25명 선착순 접수

dfghfhfhfhfhf 0 'GO! 군산 섬해진미' 참가자 모집 홍보 이미지.

전북 군산시가 오는 25일부터 26일까지 고군산군도 무녀도에서 열리는 체류형 해양 미식관광 프로그램 'GO! 군산 섬해진미' 참가자를 모집한다.13일 군산시에 따르면 'GO! 군산 섬해진미'는 고군산군도의 풍부한 해양자원과 지역 고유의 식문화를 접목한 체류형 관광 프로그램으로, 관광객들이 어촌의 일상과 미식문화를 함께 체험할 수 있도록 기획됐다.이번 무녀도 프로그램에서는 아름다운 서해 풍경과 풍성한 갯벌을 배경으로 한층 다양해진 체험 프로그램을 선보인다. 참가자들은 바다낚시, 통발 체험, 갯벌 바지락 캐기 등 다양한 어촌의 일상을 직접 체험할 수 있다.참가자들은 직접 채취한 해산물을 활용한 쿠킹클래스와 미식 토크를 통해 바다에서 식탁까지 이어지는 '씨투테이블'(Sea to Table)의 가치를 경험할 수 있다.희망자는 14∼17일 시 공식 소셜미디어(SNS)에 게시된 QR코드를 통해 신청하면 된다. 모집 대상은 타지역 관광객 25명으로 선착순으로 접수한다.시 관광진흥과장은 "무녀도만의 아름다운 자연과 신선한 해산물, 다양한 어촌 체험을 한 번에 즐길 수 있도록 프로그램을 준비했다"며 "올여름 군산에서 특별한 해양 미식여행을 경험하시길 바란다"고 말했다.