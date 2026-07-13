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전북교육청, 학부모 대상 AI 활용 심화과정 운영…7~9월 실습 중심 교육

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전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 13. 10:55

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월별 2회씩 6회 진행… 20일까지 접수
전북특별자치도교육청사
전북특별자치도교육청사
전북특별자치도교육청 학부모지원센터가 학부모들의 인공지능(AI) 활용 역량 강화를 위해 실습 중심의 '월간 학부모 아카데미 AX(AI Transformation·AI 전환) 심화과정'을 운영한다.

13일 전북교육청에 따르면 이번 심화과정은 지난 5~6월 진행된 월간 학부모 아카데미의 자녀 심리, 경제·금융, 진로·진학, AI 활용 교육을 확대해 문화예술과 가족여행, 자녀 진로·진학, 일상생활 관리 등 다양한 분야에서 AI를 직접 활용할 수 있도록 구성됐다.

교육 과정은 △AI로 문화 감수성 열기 △AI보다 슬기로운 가족여행 △자녀미래 AI(진로진학) △학부모 AI비서 등 4개 주제로, 특히 자녀미래 AI와 학부모 AI비서 과정은 실습 중심 교육을 위해 각각 2회 과정으로 운영된다.

교육은 초중고 자녀를 둔 도내 학부모를 대상으로 7~9월 월별 2회씩 총 6회로 진행되며, 자세한 일정은 학부모지원센터 누리집 교육일정을 통해 확인하면 된다.

교육 참여를 희망하는 학부모는 오는 20일까지 전북교육청 학부모지원센터 누리집 교육신청 메뉴를 통해 신청하면 된다.

장걸 센터장은 "이번 심화과정을 통해 학부모들이 다양한 AI 활용법 익혀 자녀와 소통하고 추억을 만드는 데 도움을 받을 수 있기를 바란다"고 말했다.
박윤근 기자

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