홈플러스, 결국 셔터 내렸다…‘데드라인’ 앞두고 전 매장 휴업

운영자금 바닥…13일부터 대형마트 영업 중단

법원 "20일까지 2000억 확보 땐 회생 재검토"

MBK·메리츠 협상 난항…회생 여부 분수령

clip20260713105908 0 서울 시내의 홈플러스 매장./송의주 기자

홈플러스가 운영자금 부족으로 전국 대형마트의 영업을 임시 중단했다. 회사 측은 상품대금은 물론 전기·수도 등 매장 유지에 필요한 비용까지 감당하기 어려워지면서 전 점포 휴업을 결정했다고 설명했다.홈플러스는 운영자금 부족과 시설 유지·관리의 어려움으로 본사와 전국 대형마트 매장을 임시휴업한다고 13일 밝혔다. 회사는 "상품대금 지급은 물론 유틸리티 비용 등 매장을 정상적으로 운영하기 위한 비용조차 감당하기 어려운 상황"이라며 "보안과 안전 유지를 위해 상황이 달라질 때까지 휴업을 결정했다"고 설명했다. 다만 쇼핑몰 부문은 입점 업체가 희망할 경우 영업을 이어갈 수 있도록 했다.서울회생법원은 지난 3일 홈플러스가 제출한 수정 회생계획안의 실현 가능성이 낮다고 판단해 회생절차 폐지를 결정했다. 다만 홈플러스가 오는 20일까지 2000억원 규모의 긴급 운영자금 확보 방안을 제출하고 즉시항고할 경우 회생절차 재개 여부를 다시 판단할 여지를 남겼다.홈플러스는 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 운영자금 대출을 요청했지만 아직 합의에 이르지 못했다. 회사는 "지난 1년간 강도 높은 구조혁신을 통해 사업성이 개선됐지만 운영자금을 확보하지 못해 회생절차가 종료되는 상황을 안타깝게 생각한다"며 메리츠 측에 추가 지원을 재차 요청했다고 밝혔다.핵심 쟁점인 2000억원 규모 자금 조달은 여전히 답보 상태다. 대주주인 MBK파트너스는 메리츠가 2000억원을 대출할 경우 이 가운데 1000억원에 대해서만 연대보증을 제공하겠다는 입장이다. 반면 메리츠는 김병주 MBK 회장의 개인 보증을 전제로 한 1000억원 외에는 추가 지원이 어렵다는 입장을 유지하고 있다. 양측의 이견이 좁혀지지 않으면서 회생절차 재개 가능성도 불투명해지고 있다.홈플러스는 지난해 3월 회생절차 개시 이후 점포 축소와 익스프레스 사업 매각 등 자구책을 추진해왔다. 대형마트 점포 수를 126개에서 67개로 줄였고, 슈퍼마켓 사업인 익스프레스를 매각해 유동성 확보에 나섰다. 그러나 상품 공급 차질과 매출 감소가 겹치면서 운영자금 마련에 어려움을 겪었고, 온라인 장보기 서비스인 '매직배송'도 지난 1일부터 중단했다.정부는 홈플러스의 회생 여부보다 협력업체와 근로자 등 이해관계자의 피해를 줄이는 데 정책의 무게를 두고 있다. 체불임금 대지급과 협력업체 대상 긴급 유동성 지원 등을 가동하며 피해 확산 방지에 나섰다. 홈플러스와 직·간접적으로 연결된 이해관계자가 10만명 안팎으로 추산되는 만큼 유통업계도 협력업체와 고용시장으로 충격이 번질 가능성을 예의주시하고 있다.유통업계 관계자는 "이번 전면 휴업은 홈플러스뿐 아니라 납품업체와 입점업체, 근로자 등 유통 생태계 전반에 영향을 미칠 수 있는 사안"이라며 "회생절차 재개 여부는 오는 20일까지 운영자금을 마련할 수 있느냐에 달렸지만, MBK파트너스와 메리츠금융 간 이견이 이어지고 있어 상황을 낙관하기 어렵다"고 말했다.