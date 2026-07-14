JTBC, 채권 투자자에 사과…“330억 대여는 예능 제작비·실제 자금 유출 없어”

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JTBC가 중앙그룹 채권 피해구제 공동변호인단의 기자회견에서 제기된 의혹과 관련해 "기업회계기준과 자본시장법을 준수했다"며 공식 입장을 냈다.JTBC는 지난 13일 입장문을 통해 "우선 JTBC 채권 투자자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.공동변호인단은 이날 기자회견에서 JTBC가 결산 직전 400억 원 규모의 신종자본증권을 발행해 완전자본잠식을 피했다는 등의 의혹을 제기했다.이에 대해 JTBC는 "신종자본증권 발행 및 신종자본대출 실행과 관련해 기업회계기준에 따라 재무 상황을 적절히 공시했으며 자본시장법을 준수했다"고 반박했다.또 공동변호인단이 문제를 제기한 330억 원 규모의 대여금과 관련해서도 세부 내용을 설명했다.JTBC는 "330억 원을 대여한 스튜디오아예중앙은 JTBC 예능 프로그램을 제작하는 100% 자회사"라며 "이 가운데 130억 원은 JTBC가 예능 프로그램 공급을 받기 위한 필수 제작비 명목의 대여"라고 밝혔다.이어 "나머지 200억 원은 JTBC의 채무보증을 통해 스튜디오아예중앙이 발행했던 유동화채권을 대여금으로 전환한 것으로 실제 자금이 유출된 것은 아니다"라고 설명했다.JTBC는 "이번 사안에 대해 무거운 책임감을 인식하고 있다"며 "앞으로도 투자자들과 최대한 소통 구조를 열어두고 투자자 권익 보호를 위해 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다.앞서 중앙그룹 채권 피해구제 공동변호인단은 기자회견을 열고 JTBC의 재무구조와 채권 발행 과정 등을 둘러싼 문제를 제기하며 투자자 피해 구제를 촉구했다. JTBC는 이에 대해 관련 절차와 회계 처리는 모두 법령과 회계기준에 따라 이뤄졌다는 입장을 재차 강조했다.