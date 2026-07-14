디케이테크인, ‘카카오워크 2.0’ 공개…AI 에이전트 기능 전면 배치

채팅 대화와 동시에 사용 가능

워크AI·지식검색 AI 모드 등 도입

ㅋㅋㅋㅇ 0 디케이테크인이 '카카오워크 2.0'을 공개했다./디케이테크인

카카오 IT 솔루션 개발 자회사 디케이테크인의 종합 그룹웨어 협업툴 '카카오워크'가 인공지능(AI) 플랫폼으로의 전면 전환을 선언했다.14일 디케이테크인은 고도화된 AI 기능과 최신 인프라 아키텍처를 결합한 '카카오워크 2.0'을 공개했다고 밝혔다. 카카오워크 2.0은 단순한 메신저 기반 협업툴을 넘어 실무자들이 업무에 완전히 몰입할 수 있도록 AI 에이전트 기능을 전면에 배치하고 운영 엔진을 전면 개편함으로써 속도와 생산성을 동시에 잡은 것이 특징이다.특히 AI 에이전트 '워크 AI'는 업무에서 가장 많이 사용하는 프로그램인 메신저를 기반으로 설계해 업무 흐름을 유지하면서 소통과 문서 작업을 동시에 수행할 수 있도록 구성했다. 여기에 AI로 인해 기업의 핵심 정보나 민감한 데이터가 외부로 유출될 위험을 원천 차단하여 고도의 비즈니스 보안성을 확보했다.워크 AI는 채팅창에서 대화하면서 사용할 수 있다. 채팅 메시지를 전송하기 전 문장을 정교하게 다듬어주는 메시지 맞춤법·말투 교정, 누적된 대화를 빠르게 파악할 수 있는 안읽은 대화·멘션 요약 대화 히스토리 검색 등의 기능이 대화창 내부에서 유기적으로 작동한다. 이와 함께 기존의 실시간 다국어 번역, 이미지 속 텍스트 검색 기능도 통합 제공된다.메신저 화면 우측에 신설된 사이드 패널에서도 워크AI를 만날 수 있다. 이용자가 속한 채팅과 채널 전반에서 나눈 대화 맥락을 기반으로 수많은 대화 속에서 지난 업무 맥락을 정교하게 추적하는 대화 히스토리 검색, 문서 내부의 정보를 즉시 찾아 답변하는 업로드 파일 기반 질의응답, 대화방을 성격에 따라 자동 분류하는 대화방 AI 그룹핑 등이 대표 기능이다. 이용자는 대화 내용을 수동으로 복사·붙여넣기 할 필요 없이 패널 안에서 끊김 없이 업무를 확장할 수 있다.사내 규정집이나 매뉴얼을 대신하는 '지식검색 AI' 모드도 패널 영역에 새롭게 탑재됐다. "연차 신청하는 방법 알려줘", "법인카드 사용 규정 찾아줘" 등 궁금한 내용을 자연어로 질문하면 AI가 사내 데이터베이스(DB)를 바탕으로 즉시 정확한 답변을 도출한다. 사내 관리자는 관리자 메뉴에 관련 문서만 등록해 두면 반복되는 문의를 AI가 알아서 해결하도록 업무를 자동화할 수 있다.카카오워크 2.0은 이용자가 경험하는 기능뿐만 아니라 내부 구조를 구성하는 엔진 체계를 전면 개편하며 서비스의 구동 안정성도 한 단계 끌어올렸다. 일렉트론(Electron)과 러스트(Rust) 기반으로 엔진을 전면 교체함으로써 대기 상태 기준 GPU 점유율은 96%, 메모리 사용량은 50% 감소했으며 이용자가 체감하는 앱 실행 속도는 기존 대비 4배 빨라졌다.이번 엔진 개선을 통해 개발 생산성 역시 크게 향상됨에 따라 향후 현장의 고객들이 요구하는 필요 기능이나 개선 사항을 발 빠르게 반영하고 신속하게 업데이트할 수 있는 독보적인 기술적 확장성을 확보하게 됐다.실무자의 프로젝트 집중도를 높이기 위해 사용자 환경(UI·UX)도 전면 재정비했다. 텍스트 가독성을 높여 명확한 업무 지시를 돕는 마크다운 서식을 지원하며, 특정 주제에 대해 심도 있는 논의가 펼쳐지는 채널·스레드 기능과 채널 탐색 미리보기 기능을 선보인다. 또한, 실시간으로 쏟아지는 알림 중 나에게 온 멘션과 중요한 알림만 따로 모아 모니터링할 수 있는 알림센터를 구축해 업무 피로도를 낮추고 실질적인 프로젝트 관리 효율성을 증진했다.강현진 디케이테크인 사업전략그룹 리더는 "카카오워크 2.0은 고성능 인프라와 고도화된 AI 기술을 유기적으로 결합해 실무자가 가장 편리하고 빠르게 업무에 몰입할 수 있도록 설계했다"라며 "성능과 기능, 비용 등 모든 면에서 고객을 만족시키고자 하는 목표를 바탕으로 앞으로도 기업, 단체들의 AI 전환과 스마트워크 문화를 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.