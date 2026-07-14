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SKT, 독파모 정예팀 참여사 확대…산업 AI 전환 앞장

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이지선 기자

승인 : 2026. 07. 14. 09:56

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을지로-사옥_pc
SKT 을지로 사옥./SK텔레콤
SK텔레콤이 꾸린 정부의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 컨소시엄에 SK AX와 테크노매트릭스가 새로운 참여사로 합류했다.

14일 SKT는 독파모 정예팀에 산업 AI 전환(AX)과 제조분야 AI 운영에 전문성을 갖춘 두 회사가 합류해, AI 산업 확산 역량을 확장하기로 했다고 밝혔다.

SKT 정예팀은 산업 AI 전환(AX)과 제조분야 AI 운영에 전문성을 갖춘 두 회사의 합류로 AI 파운데이션 모델의 산업 확산 역량을 한층 높일 것으로 기대하고 있다.

SK AX는 제조, 통신·미디어, 반도체, 금융, 공공 등 다양한 산업에 대한 전문성을 바탕으로 고객의 AI혁신 사업을 주도하는 AI 전환 전문 기업이다. 정예팀 내에서는 B2B AX 사례 발굴, 실증 추진, 산업 확산 체계 구축 등을 맡는다. A.X(에이닷엑스) 모델을 공유·활용할 수 있는 체계를 구축하고, 업무 생산성 향상, 보고서 작성, 에이전트 빌더 등을 지원하고 있다.

테크노매트릭스는 AI 모델 운영 최적화 분야의 AI/ML/FM-Ops(AI·머신러닝·파운데이션 모델 운영체계) 전문 기업이다. 제조·금융·IT 등 다양한 산업분야에서 모델링 및 운영 최적화 경험을 축적해 왔다. 제조 AI 전환 및 운영 최적화에 도움이 될 것이란 기대다.

SKT 정예팀은 또 모델 개발, 데이터 구축, 국산 AI 반도체 활용, 서비스 실증, 학계 연구, 산업 적용을 유기적으로 연결하는 협력 체계도 강화했다. 특히 컨소시엄 내부 협력을 모델·인프라, 선행연구, 데이터, 서비스 확산 등 4개 트랙으로 나눠 운영하며 참여기관 간 시너지를 창출하고 있다.

이러한 협력을 바탕으로 정예팀은 2차 단계평가를 위해 독자 파운데이션 모델 A.X K2를 구축했다. A.X K2는 대규모 언어모델이 복잡한 업무를 이해하고 계획·수행하는 에이전틱 역량을 높이는 한편, 산업 현장 확산을 위한 개방성과 효율성도 함께 고려해 개발됐다.

향후 SKT 정예팀은 산업 AX, 공공·국방, 제조, 게임, 모빌리티, 검색, 보안, 바이오 등 다양한 영역으로 독자 AI 모델의 활용 가능성을 넓혀갈 계획이다.

현재는 에이닷, 에이닷 비즈, T맵 등 SKT의 주요 서비스 접점을 통해 국민 일상 속 AI 경험을 확대하고 있다. 향후에는 정보 탐색, 일정 조율, 공공·민간 서비스 연계 등 생활 밀착형 에이전트로 발전시켜 국민이 자연스럽게 독자 AI를 체감할 수 있도록 활용할 계획이다.

산업 영역에서는 KG스틸의 철강 제조 현장 AI 에이전트, 코넥의 주조·가공 공정 품질 개선 제조 AI 영역으로의 확장 가능성을 넓히고 있다. 또한 국방 특화 모델 개발도 추진 중이다. 포티투닷은 SKT 정예팀 개발 모델을 모빌리티 및 온디바이스 영역으로 확산할 수 있도록 발전시키고 있다.

라이너는 질의·참고문서·답변이 연계된 고품질 구조화 학습 데이터를 구축하는 한편, 자사 검색·지식 서비스에 적용된 SKT 정예팀 모델에 대한 사용자 의견을 수렴하고 있다.

김태윤 SK텔레콤 파운데이션 모델 담당은 "독자 모델 개발부터 산업 AI 전환까지 정예팀 역량을 결집해 K-AI 생태계 확산에 기여할 것"이라고 밝혔다.
이지선 기자

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