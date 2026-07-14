제일건설 회생절차 조기 종결…익산시, 기업 정상화 지원 성과

최정호 시장·윤여웅 회장 14일 면담

공사 중단 아파트 2개 단지 정상 준공

1_익산시 적극행정, 향토기업 제일건설 살렸다 (1) 0 최정호 익산시장이 14일 시청에서 윤여웅 ㈜제일건설 회장을 만나 기업 회생절차에 대한 후속 진행 상황에 대해 대화를 나누고 있다./익산시

전북 익산의 향토기업인 ㈜제일건설이 법원의 회생절차 조기 종결 결정을 받으며 경영 정상화의 발판을 마련했다.최정호 익산시장은 14일 시청에서 윤여웅 ㈜제일건설 회장을 만나 회생절차 종결 이후 후속 추진 상황을 점검하고 기업 정상화를 위한 협력 방안을 논의했다.㈜제일건설은 앞서 건설 경기가 얼어붙으며 회생절차에 돌입했으나, 지난 7일 법원으로부터 조기 종결 판결을 받았다.법원은 두 아파트 단지가 무사히 완공돼 입주가 시작됐고, 입주민들이 낸 잔금으로 공사 대금 등 일부 채권 변제 의무가 조기에 이행됨에 따라 회생계획을 충분히 수행할 수 있다고 판단해 조기 종결 판결을 내렸다.이 같은 성과 뒤에는 제일건설 부도 직후부터 시작된 익산시의 중재와 행정 지원이 있었다.시는 사태 발생 직후 협력업체 피해 접수창구를 개설해 현황을 실시간으로 관리하며, 입주예정자와 협력업체, 금융기관, 주택도시보증공사(HUG) 등이 모두 참여하는 '민·관·금융 실무협의체'를 직접 구성해 해법 마련에 나섰다.특히 시는 금융기관을 설득해 중도금 대출이자의 납부 유예와 대출 기간 연장을 이끌어내며 입주민들의 금융 부담을 덜어줬다.아울러 시는 학교용지부담금 납부 유예 등 시 차원의 행정 처리 병행과 함께 주택도시보증공사와 긴밀히 협력해 사업비가 현장에 가장 먼저 투입되도록 지원함으로써 멈춰 섰던 공사를 재개시키고 정상 준공하고 입주가 시작됐다.제일건설 측은 이날 회생절차를 조기 종결짓고 기업 정상화의 발판을 마련하기까지 적극적인 지원을 아끼지 않은 시에 감사의 뜻을 전했다.이번 회생절차 조기 종결의 결정적인 계기는 제일건설이 시공하던 '북익산 오투그란데 더원'과 '남중동 오투그란데 뉴퍼스트' 2개 단지의 정상 준공이다.두 사업장은 각각 올해 1월과 3월에 준공을 완료하고 현재 정상적으로 입주가 진행 중이다.시는 제일건설의 회생절차가 조기 종결된 만큼, 앞으로도 회생계획 이행 상황과 협력업체 채권 변제 현황, 미분양 물량 해소 등 후속 진행 상황을 지속해서 세심하게 살펴나갈 계획이다.윤여웅 제일건설 회장은 "입주예정자와 협력업체의 피해를 최소화하면서 회생절차를 조기에 마무리할 수 있도록 끝까지 함께해 준 익산시에 깊이 감사드린다"고 전했다.최정호 익산시장은 "앞으로도 시민의 주거 안정을 최우선으로 하고 지역 기업이 안정적으로 경영을 이어갈 수 있도록 현장 중심의 행정 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.