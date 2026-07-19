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SKT, 청년 AI 인재와 ‘테크포굿 해커톤’ 성료…총 1000만원 상금

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안소연 기자

승인 : 2026. 07. 19. 15:08

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사진1. TECH4GOOD 해커톤 성료...포용적 미래를 위한 AI 서비스 발굴
해커톤에서 대상을 차지한 'T1' 팀과 엄종환 SKT 지속가능경영실장(오른쪽 네 번째)이 시상식 후 기념 촬영을 하고 있다. /SKT
SK텔레콤은 하나금융그룹과 함께 '포용적 미래를 위한 AI 서비스'를 주제로 개최한 '테크포굿(TECH4GOOD) 해커톤'을 성공적으로 마쳤다고 19일 밝혔다.

이번 해커톤 대회는 양사가 추진하고 있는 AI 인재 양성 프로그램의 일환으로 지난 15~16일 경기도 이천 SKT 인재개발원에서 진행됐다. SKT의 청년 대상 AI 교육 프로그램 'FLY AI 챌린저' 9기 61명과 하나금융그룹의 인재 양성 프로그램 '하나 청년 금융인재 양성 프로젝트' 참가자 54명 등 대학생을 포함한 총 115명이 참가했다.

대회에 참가한 청년들은 '사회적 약자 지원 및 지속가능한 사회를 위한 설루션' '디지털 소외 계층을 위한 AI 서비스' '금융·통신 융합 ESG 서비스' 영역에서 다양한 아이디어를 선보였다.

SKT와 하나금융그룹은 지난 2023년부터 미래 AI 인재 양성을 위해 해커톤을 공동 운영해 오고 있다.

이번 해커톤 대상은 아이의 경험으로 만드는 맞춤형 AI 동화와 이를 기반으로 한 훈육 설루션 서비스를 선보인 'T1' 팀이 차지했다.

최우수상은 발음에 어려움을 겪는 부모가 본인의 목소리로 아이에게 동화를 들려주는 서비스를 개발한 '해물파전' 팀과 시각장애인을 위해 주가 정보를 청각 및 촉각으로 재구성해 주는 서비스를 선보인 '십이간지' 팀이 수상했다.

수상팀에게는 대상 300만원, 최우수상 200만원 등 총 1000만원의 상금이 수여됐다.

엄종환 SKT 지속가능경영실장은 "이번 해커톤은 AI 기술로 더 나은 사회를 만들 수 있다는 가능성을 함께 확인한 시간이었다"며 "SKT는 앞으로도 AI가 만드는 사회적 가치를 확산하기 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.
안소연 기자

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