양도세 중과 후 서울 아파트 거래 ‘급랭’…세제개편 앞두고 ‘관망세’ 확산

이미지 0 서울 송파구의 한 부동산 중개업소에 아파트 매물 관련 게시물이 붙어있다./연합뉴스

서울 아파트 매매시장이 지난 5월부터 시행된 다주택자의 양도소득세 중과 이후 빠르게 식어가는 모습이다. 다주택자 매물이 줄어든 가운데, 정부가 이르면 이달 말 보유세 강화 등을 담은 세제개편안까지 내놓을 예정라이라는 점에서 매도·매수자의 관망세도 짙어지고 있다.19일 국토교통부 실거래가공개시스템에 따르면 공공기관 거래와 계약 해제를 제외한 서울 아파트 거래량은 지난 5월 8739건(계약일 기준)으로 올해 들어 가장 많았다. 정부가 5월 10일 양도세 중과 시행을 앞두고 5월 9일까지 토지거래허가를 신청한 거래에 대해서는 중과를 적용하지 않으면서 거래가 집중된 영향이다.반면 제도 시행 이후 거래는 급감했다. 19일 기준 6월 서울 아파트 계약 신고 건수는 4783건으로 5월의 54.7% 수준에 머물렀다. 신고 기한이 이달 말까지 남아 있지만 최종 거래량도 5월의 60% 안팎에 그칠 것으로 시장은 보고 있다. 7월 신고 건수도 현재 1천287건에 불과해 거래 감소세가 이어질 가능성이 크다.매물도 빠르게 줄었다. 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 19일 기준 서울 아파트 매물은 6만768건으로 양도세 중과 시행 직전인 5월 9일(6만8495건)보다 11.3% 감소했다. 양도세 부담을 피하기 위해 내놓았던 매물을 회수한 영향으로 풀이된다.나아가 시장의 관심은 정부의 세제개편안으로 옮겨가고 있다. 정부는 이르면 이달 말, 늦어도 다음 달 초 보유세 강화 등을 포함한 세제개편안을 발표할 예정이다. 다주택자와 초고가 주택, 비거주 1주택자 등에 대한 과세 방향에 따라 하반기 시장 분위기가 달라질 것이란 전망이다.특히 업계는 세제개편 이후 지역별로 상반된 흐름이 나타날 가능성에 주목하고 있다. 반포·압구정 등 초고가 주택 밀집 지역에서는 보유세 부담을 줄이기 위한 급매물이 늘어날 수 있는 반면, 강북권은 정책 불확실성이 해소되면서 실수요 거래가 점차 회복될 수 있다는 전망이다.한 부동산업계 관계자는 "양도세 중과 이후 거래가 급감한 상황에서 시장은 세제개편안 내용을 확인하기 전까지 움직이기 어려운 분위기"라며 "보유세 부담 수준과 적용 대상에 따라 지역별 거래 회복 속도도 차별화될 가능성이 크다"고 말했다.