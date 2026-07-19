금융위, 베트남·호주와 금융외교 강화…K-금융 영토 넓힌다

‘정상회담 후속’ 베트남과 QR결제·NPL 수출 논의

호주와 첫 공동 포럼…신재생·방산 동반진출 모색

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금융위원회가 아·태 지역의 핵심 경제 협력국인 베트남과 호주를 연이어 방문하며 전방위적인 '금융외교' 외연 확장에 나섰다. 정상회담 후속 조치 이행과 아울러 국내 금융사·기업의 해외 영토 확장을 적극 뒷받침하겠다는 구상이다.19일 금융위원회에 따르면 박민우 증권선물위원회 상임위원은 지난 13일부터 16일까지 베트남 호치민과 호주 시드니를 잇달아 방문해 '한-베트남 금융협력포럼' 및 '한-호주 금융협력포럼'에 참석하고 고위급 면담을 진행했다.이번 행보는 지난 4월 개최된 한-베트남 정상회담의 금융 분야 후속 조치를 이행하는 동시에, 호주 금융당국과의 사상 첫 공동 금융포럼을 통해 신성장 동력을 확보하기 위해 마련됐다.먼저 베트남 호치민에서 개최된 '한-베트남 금융협력포럼'에는 응우옌 흐우 후언 호치민 국제금융센터 부운영기관장, 권태한 주호치민총영사관 부총영사를 비롯해 양국 금융권 관계자 100여 명이 참석했다.이번 포럼에서는 베트남의 금융중심지 발전 전략과 더불어 양국 간 QR결제 연동, 한국형 부실채권(NPL) 정리시스템 수출 등 실질적인 금융 협력 방안이 깊이 있게 논의됐다.이어 호주 시드니에서 열린 '한-호주 금융협력포럼'은 해외금융협력협의회가 호주에서 개최한 첫 포럼이자, 호주 금융당국이 해외 당국과 최초로 공동 주최한 행사라는 점에서 의미를 더했다.박 상임위원은 호주 현지에 진출한 한국계 금융회사 간담회를 주재해 현장 애로사항을 청취한 뒤, 재생에너지 인프라 사업을 수행 중인 삼성물산과 천연가스 생산 사업을 진행 중인 포스코인터내셔널의 사업 현장도 직접 방문했다. 현장 기업들은 대규모 해외 프로젝트 성공을 위해 장기적이고 안정적인 금융지원이 필수적이라고 건의했다.박 상임위원은 "우리 기업의 성장 무대 반경이 글로벌 시장으로 넓어지는 만큼, 금융 역시 해외 진출을 통해 경제 성장동력을 선제적으로 확보하는 것이 매우 중요한 시기"라며 "초국경적 정책 아젠다로서 생산적 금융을 적극 확대하겠다"고 강조했다.