칠곡군, 유니세프 ‘아동친화도시’ 재인증…참여 정책 빛났다

유엔아동권리협약 바탕으로 생존·보호·발달·참여 4대 권리 보장

칠곡군 유니세프 아동친화도시 재인증 0 21일 경북 칠곡군청에서 김재욱 칠곡군수(뒷줄 가운데)와 관계자 및 지역 아동들이 유니세프 '아동친화도시' 재인증을 기념하며 '아이들이 행복한 럭키 칠곡' 문구가 적힌 팻말을 들고 기념촬영을 하고 있다/칠곡군

경북 칠곡군이 아동의 권리를 존중하고 건강한 성장을 돕는 맞춤형 정책 성과를 대외적으로 인정받으며 '아동친화도시'로서의 굳건한 입지를 다시 한번 다졌다.칠곡군은 유니세프 한국위원회로부터 '아동친화도시' 인증을 갱신받았다고 22일 밝혔다.아동친화도시는 유엔아동권리협약의 기본 정신을 행정에 전면 반영해 아동의 생존과 보호, 발달, 참여 권리를 철저히 보장하는 도시를 뜻한다. 이번 재인증은 군이 최초 인증 이후 꾸준히 추진해 온 아동친화 정책의 실효성과 탄탄한 민관 협력체계, 아동 참여 기반의 행정 성과를 종합적으로 높게 평가받은 결과다.그동안 칠곡군은 아동참여위원회와 아동권리 옴부즈퍼슨 운영, 아동권리교육 등을 지속 실시하며 아동이 정책의 주체로 직접 참여하는 제도적 기반을 마련했다. 아울러 놀이, 안전, 복지, 교육 등 일상 전 분야에 걸친 권리 증진 사업과 실태조사를 병행하며 아동의 생생한 현장 목소리가 행정 전반에 스며들도록 행정력을 집중해 왔다.군은 앞으로 4개년 추진 계획을 핵심 뼈대로 삼아 아동의 참여권을 더욱 폭넓게 확대할 계획이다. 놀이와 문화, 안전, 복지 등 피부에 와닿는 체감형 정책을 발굴해 모든 아동이 차별 없이 존중받는 포용적 환경을 조성한다는 방침이다.김재욱 칠곡군수는 "이번 아동친화도시 인증 갱신은 아동과 군민, 학교, 지역사회가 다 함께 힘을 모아 만들어낸 값진 성과"라며 "모든 아동이 안전하고 건강하게 성장하며 자유롭게 의견을 펼칠 수 있는 칠곡군을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.