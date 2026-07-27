커피빈, 엄마 대상 음료 3종 반값 할인

25주년 기념 3차 프로모션 50%할인 '엄마의 한 잔' 제공

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커피빈코리아는 창립 25주년을 맞아 오는 8월 3일부터 16일까지 '엄마는 훌륭하다' 프로모션을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 창립 25주년 기념 고객 감사 릴레이 프로모션의 세 번째 프로그램으로 초등학교 6학년 이하 자녀를 둔 엄마와 임산부를 대상으로 마련됐다.

프로모션 기간 대상 고객은 지정 음료 3종을 정상가 대비 약 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 대상 메뉴는 아메리카노(R), 더블 브레베 라떼(R), 후레쉬 망고 IB(R)이며, 아메리카노와 더블 브레베 라떼는 HOT 또는 ICED 중 선택 가능하다.

할인 혜택은 매장 주문과 키오스크, 퍼플오더에서 동일하게 적용된다. 구매 수량에는 제한이 없으며, 프로모션은 지정된 사이즈의 음료에 한해 운영된다.

커피빈코리아는 가족을 위해 바쁜 일상을 보내는 엄마들에게 감사와 응원의 마음을 전하고, 잠시나마 여유를 즐길 수 있는 시간을 제공하기 위해 이번 행사를 기획했다고 설명했다.

커피빈코리아 관계자는 "창립 25주년을 맞아 엄마들에게 감사와 응원의 마음을 전하고자 이번 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 고객의 다양한 라이프스타일에 공감하는 브랜드 경험을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.