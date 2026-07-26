닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

청년 신혼부부 전세 부담 덜어준다…여주시, 대출이자 최대 200만원 지원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260724010008877

글자크기

닫기

여주 박준성 기자

승인 : 2026. 07. 26. 13:24

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

여주시_안전전세관리단
이충우 여주시장(앞줄 가운데)이 지난 2024년 9월 3일 시청 상황실에서 열린 안전전세관리단 위촉식에 참석, 관리단원들과 기념촬영을 하고 있다. /여주시
경기 여주시가 청년 신혼부부의 주거비 부담 완화와 안정적 지역 정착을 돕기 위한 전세자금 대출이자 지원사업을 실시한다.

여주시는 청년 신혼부부들이 실질적으로 납부한 전세자금 대출이자에 대해 가구당 연 최대 200만원까지 지원할 예정이라고 26일 밝혔다.

지원 대상은 이달 27일 기준 여주시에 주민등록이 등록된 무주택 신혼부부다. 혼인신고 후 10년 이내여야 하며, 부부 중 한 명 이상이 18세 이상 39세 이하의 청년일 경우 신청 가능하다.

올해는 더 많은 가구가 혜택을 받을 수 있도록 지원 기준도 완화했다. 부부합산 연소득은 9000만원 이하, 전세보증금 기준도 3억5000만원 이하로 상향돼 대상 범위가 넓어졌다.

지원금은 실제로 금융기관에 납부한 전세자금 대출이자를 기준으로 산정해, 최대 200만원 한도 내에서 연 1회 지원된다. 신청은 여주시청 복지행정과를 방문하거나 경기도 통합 온라인 플랫폼인 '잡아바 어플라이'를 통해 할 수 있다.

시는 이번 사업이 청년 신혼부부의 초기 주거비 부담을 덜어줄 뿐 아니라 안정적인 생활기반 마련에도 도움이 될 것으로 내다보고 있다. 시 관계자는 "청년층의 주거 부담을 줄이고 지역에 안착할 수 있도록 이번 지원을 확대했다"며 "앞으로도 청년과 신혼부부가 실질적으로 체감할 수 있는 주거 정책을 꾸준히 펼칠 계획"이라고 전했다.
박준성 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

후티, 사우디 석유 수출로 타격…미군 공습 멈춘 사이 ‘중동 제2 전선’

2.7억 육사 양성비, 서울대 2배 넘는데…3사는 자퇴율 폭증에 임관율 ‘회복 불가’ 추락

젤렌스키 “러, 북한군 3만명 추가 파병 추진”…북 실전 경험 축적, 한국 등 아시아에 위협

청주 코스트코 땅값 논란, 누구에게 책임 있나…예고된 갈등

미·이란, 5개월 싸우고도 승자 없었다…호르무즈·홍해 이중 위협에 확전 기로

이란, 영국에 “美 군사작전 지원하면 정당한 공격 대상 될 것”

“스마트폰 대체 아닌 AI 허브”…삼성, 구글과 ‘AI 아이웨어’ 승부수

지금 뜨는 뉴스

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략

영크크, 테무인간, 샤갈…2026 신조어 몇개나 아시나요?

‘허위사실 유포 혐의’ 박수홍 형수, 항소심서 벌금 1200만원 선고