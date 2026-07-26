청년 신혼부부 전세 부담 덜어준다…여주시, 대출이자 최대 200만원 지원

여주시_안전전세관리단 0 이충우 여주시장(앞줄 가운데)이 지난 2024년 9월 3일 시청 상황실에서 열린 안전전세관리단 위촉식에 참석, 관리단원들과 기념촬영을 하고 있다. /여주시

경기 여주시가 청년 신혼부부의 주거비 부담 완화와 안정적 지역 정착을 돕기 위한 전세자금 대출이자 지원사업을 실시한다.여주시는 청년 신혼부부들이 실질적으로 납부한 전세자금 대출이자에 대해 가구당 연 최대 200만원까지 지원할 예정이라고 26일 밝혔다.지원 대상은 이달 27일 기준 여주시에 주민등록이 등록된 무주택 신혼부부다. 혼인신고 후 10년 이내여야 하며, 부부 중 한 명 이상이 18세 이상 39세 이하의 청년일 경우 신청 가능하다.올해는 더 많은 가구가 혜택을 받을 수 있도록 지원 기준도 완화했다. 부부합산 연소득은 9000만원 이하, 전세보증금 기준도 3억5000만원 이하로 상향돼 대상 범위가 넓어졌다.지원금은 실제로 금융기관에 납부한 전세자금 대출이자를 기준으로 산정해, 최대 200만원 한도 내에서 연 1회 지원된다. 신청은 여주시청 복지행정과를 방문하거나 경기도 통합 온라인 플랫폼인 '잡아바 어플라이'를 통해 할 수 있다.시는 이번 사업이 청년 신혼부부의 초기 주거비 부담을 덜어줄 뿐 아니라 안정적인 생활기반 마련에도 도움이 될 것으로 내다보고 있다. 시 관계자는 "청년층의 주거 부담을 줄이고 지역에 안착할 수 있도록 이번 지원을 확대했다"며 "앞으로도 청년과 신혼부부가 실질적으로 체감할 수 있는 주거 정책을 꾸준히 펼칠 계획"이라고 전했다.