[인터뷰] 김관용 나주시의회 의장 “견제는 원칙 있게, 협력은 적극적으로”

시민 행복·나주 발전 위해 집행부와 협치

지역경제 회복·지방소멸 극복이 최우선 과제

나주시장 0 김관용 나주시의회 의장이 24일 아시아투데이와 인터뷰에서 향후 의회 운영 방향과 지역 현안에 대한 구상을 밝히고 있다. /신동준 기자

"나주의 찬란한 미래를 12만 시민과 함께 만들어 갈 수 있다는 생각에 가슴이 벅찹니다."제10대 나주시의회 전반기 의장으로 선출된 김관용 의장은 24일 아시아투데이를 만나 "시민이 보내준 믿음의 무게를 가슴에 새기고 초심을 잃지 않는 의장이 되겠다"며 향후 의회 운영 방향과 지역 현안에 대한 구상을 밝혔다.김 의장은 "재선 시의원에 이어 의장이라는 막중한 책임을 맡게 된 만큼 시민을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다"며 "집행부에 대해서는 합리적인 견제와 감시는 물론, 시민 행복과 나주 발전이라는 공동 목표를 위해 협력하는 동반자 관계를 만들어 가겠다"고 말했다.김 의장은 전반기 의회 운영 방향에 대해 "변화의 시작, 시민과 함께하는 의회를 만들겠다"며 "견제와 감시라는 의회의 본연의 역할을 충실히 수행하면서도 현장 중심의 대안을 제시하는 생산적인 의회, 정책 역량을 갖춘 의회, 민생 중심의 의정활동을 펼치겠다"고 밝혔다.집행부와의 관계에 대해서는 "견제는 원칙 있게, 협력은 적극적으로라는 기조를 유지하겠다"며 "잘된 정책은 적극 지원하고 부족한 부분은 대안을 함께 찾는 건강한 긴장관계를 만들어 가겠다"고 강조했다.예산 심의와 행정사무감사에 대해서도 원칙을 분명히 했다.그는 "시민의 세금이 낭비되지 않도록 철저히 검증하고 관행적인 선심성·낭비성 사업은 과감히 정비하겠다"며 "행정사무감사 역시 문제를 지적하는 데 그치지 않고 실효성 있는 대안을 제시하는 정책 감사로 발전시키겠다"고 말했다.나주시가 추진 중인 인공태양 연구시설 조기 완공과 2차 공공기관 이전, 영산강 국가정원 조성 등 주요 현안에 대해서는 집행부와 협력하면서도 철저한 검증을 병행하겠다는 입장을 밝혔다.김 의장은 "국가사업은 시의회와 집행부가 원팀이 돼 중앙정부와 국회를 상대로 힘을 모아야 한다"며 "다만 사업이 외형적인 성과에만 머물지 않고 청년 일자리 창출과 원도심 상생으로 이어질 수 있도록 정책적 대안을 제시하겠다"고 말했다.가장 시급한 현안으로는 지역경제 회복과 지방소멸 대응을 꼽았다.그는 "신도심과 원도심의 균형발전, 혁신도시 정주여건 개선, 농업 경쟁력 강화가 시급하다"며 "청년들이 나주에서 일하고 결혼하고 아이를 키울 수 있는 일자리와 주거, 문화 기반을 만드는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.앞으로 중점적으로 추진할 의정활동으로는 사회적 약자를 위한 돌봄체계 구축과 민생 중심 조례 제정, 미래 신산업 지원을 제시했다.김 의장은 "에너지 국가산업단지와 혁신도시 활성화가 지역 인재 채용과 기업 성장으로 이어질 수 있도록 의회 차원의 입법 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.정치 철학에 대해서는 '현장·체감·신뢰' 세 가지를 제시했다.그는 "현장에 답이 있다는 믿음으로 늘 시민 곁에서 문제를 해결하는 정치를 하겠다"며 "시민들이 변화를 체감하고 신뢰할 수 있는 의회를 만드는 것이 가장 큰 목표"라고 말했다.끝으로 시민들에게는 "임기를 마치는 날 '제10대 나주시의회가 있어 든든했다', '시민의 삶을 바꾼 의회였다'는 평가를 받을 수 있도록 초심을 잃지 않고 최선을 다하겠다"고 약속했다.