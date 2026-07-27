춘천시 ‘2027 대한민국연극제’ 유치…연극 지형 바꾼다

문화예술회관 등 주요 공연장서 개최

문화도시 위상 제고-경제 활성화 기대

춘천 대한민국연극제 대회기 공식 인수 (1) 0 육동한(왼쪽 두 번째) 춘천시장이 26일 부산영화의전당 하늘연극장에서 열린 제44회 대한민국연극제 폐막식에 참가해 대회기를 공식 전달받고 있다./춘천시

강원 춘천시가 국내 최고의 권위의 연극축제인 '2027 대한민국연극제 in 춘천'의 차기 개최지로 최종 확정되며 본격적인 행사 준비에 돌입했다.육동한 춘천시장은 26일 부산영화의전당 하늘연극장에서 열린 제44회 대한민국연극제 폐막식에 참가해 대회기를 공식 전달받고, 전국의 연극인들에게 2027년 차기 대회 개최를 공식 선언했다.제45회를 맞이하는 '2027 대한민국연극제 in 춘천'은 내년 6월부터 7월까지 약 한 달간 춘천문화예술회관, 축제극장 몸짓, 춘천인형극장 등 춘천 시내 주요 공연장에서 화려하게 펼쳐진다.대한민국연극제는 전국 주요 시·도를 대표하는 극단들의 본선 경연을 비롯해 다양한 학술·교류 행사가 어우러지는 대규모 순회 연극축제다. 매년 지역 공연예술의 저변 확대와 문화 교류를 이끄는 핵심 역할을 맡아왔다.춘천시는 사단법인 한국연극협회 및 전국 시·도 연극협회와 긴밀한 협력 네트워크를 구축할 방침이다. 이를 통해 '문화도시 춘천'의 문화예술 인프라와 행사 개최 역량을 대내외에 알리고 성공적인 대회 운영을 위한 준비에 나선다.특히 60년 넘는 역사와 축적된 문화예술 자산을 바탕으로 전국의 연극인과 시민, 관광객이 함께 어우러지는 공연예술 축제로 완성도를 높인다는 계획이다. 이미 춘천시는 지난 6월 '2026 춘천연극예술축제'와 '춘천연극 60년사 기록전' 등을 개최하며 사전 열기 조성에 힘써왔다.춘천시는 한달간 펼쳐지는 축제를 통해 전국 연극인과 관람객이 춘천으로 유입되면서 숙박, 음식, 교통 등 지역 소상공인 중심의 경제적 유발 효과가 클 것으로 기대하고 있다.육 시장은 "춘천에는 60년 동안 이어온 깊은 연극 역사와 무대를 지켜온 훌륭한 연극인들이 있다"며 "2027 대한민국연극제는 아름다운 산과 호수, 문화예술이 숨 쉬는 춘천에서 연극인과 관객이 깊이 교감할 수 있는 최고 축제가 되도록 준비하겠다"고 말했다.