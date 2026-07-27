닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

판교 하루 하수처리 용량 확 늘었다…4.7만톤→6.7만톤

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009520

글자크기

닫기

성남 박준성 기자

승인 : 2026. 07. 27. 14:15

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

판교수질복원센터 증설 마무리…6개월 시운전 후 내년 2월부터 본격 운영
수질복원과-성남시 분당구 삼폄동 판교수질복원센터 하수처리시설 전경(드론 촬영)
성남시 분당구 삼폄동 판교수질복원센터 하수처리시설 전경(드론 촬영). /성남시
경기 성남시 판교 지역의 하루 하수처리 용량이 기존보다 50% 가까이 늘어났다.

성남시는 27일 분당구 삼평동에 있는 판교수질복원센터 증설공사를 마무리했다고 밝혔다. 판교수질복원센터는 다음 달 1일부터 6개월간 종합 시운전에 들어갈 예정이다.

시에 따르면 이번 증설 사업으로 판교수질복원센터의 하루 하수처리 용량은 기존 4만7000여 톤에서 6만7000여 톤으로 크게 늘어났다. 처리 능력도 약 43%나 높아져 판교 제2·3테크노밸리와 판교택지지구 개발에 따라 늘어난 인구와 생활하수 증가에 대응할 수 있는 기반이 마련됐다.

시는 최근 3년 동안 총사업비 1100억원을 들여 하수처리시설을 증설하고, 오수중계펌프장과 하수관로도 새로 설치했다. 종합 시운전이 끝나면 내년 2월에 준공해 본격적으로 운영할 예정이다.

증설된 시설에는 법정 방류수 기준보다 더 엄격한 목표 수질, 즉 BOD 5.0㎎/L 이하를 적용한 고도처리 공정이 도입됐다. 이를 통해 탄천의 수질이 개선되고, 하천 생태계 보전에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대된다.

또한 시설을 지하로 배치해 악취를 최소화했고, 지상에는 공영주차장(196면)과 테니스장, 휴게 공간 등 주민 편의시설도 함께 마련했다. 시는 이번 사업이 생활환경을 나아지게 할 뿐 아니라 판교권역의 지속적인 성장에 꼭 필요한 핵심 도시기반 시설 역할을 할 것으로 내다보고 있다.

시 관계자는 "증설시설이 가동되면 늘어나는 하수처리 수요에도 안정적으로 대응할 수 있을 것"이라며 "복정동 성남하수처리장도 태평동으로 이전·지하화하는 사업을 계획대로 추진해 쾌적한 도시환경을 만드는데 힘쓰겠다"고 말했다.
박준성 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

토스 ‘죄송한 자궁씨’ 이용 중단…여성 신체 희화화 논란

서출구 이어 허성범도 부상 고백…‘피의게임X’ 몸싸움 후폭풍 확산

미·이란, 13일 공방 멈추고 사흘 연속 ‘불안한 휴지’....트럼프 외교 해법 시험대

월급 외 소득 있는 직장인, 건보료 오른다…“공제 금액 절반 축소”

오스코텍, 주가 30% 빠졌는데 펀더멘털은 ‘레벨업’…세 번째 1조원 기술수출에도 저평가?

[마켓파워] 롯데케미칼, 유동성 우려에 지급보증 사채로 급한 불 꺼

네이버, 엔비디아 10억달러 투자 유치…AI 인프라 승부수

지금 뜨는 뉴스

단백질에 수분까지 보충…폭염에 꼭 먹어야 할 음식 7

강력한 힘 숨긴 여유로움… 완성도 높은 플래그십 세단의 정수

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략