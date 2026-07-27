“광명시를 빛낸 숨은 영웅 찾습니다”

내달 28일까지 시민이 추천하는 '광명시민대상' 후보 공모

2026년으뜸광명시민시상식 0 지난달 26일 광명시청 대회의실에서 열린 2026년 6월 으뜸광명시민시상식에서 수상한 시민들이 최혜민 부시장(왼쪽 네번째)과 기념촬영을 하고 있다. /광명시

경기 광명시가 지역사회 곳곳에서 묵묵히 헌신해 온 숨은 공로자를 찾는다.광명시는 27일부터 다음달 28일까지 제38회 광명시민대상 후보자를 추천받는다고 밝혔다.광명시민대상은 지역사회 발전과 시민 복리 증진에 기여하며 광명의 명예를 높인 시민과 단체에게 수여하는 광명시 최고 권위 상이다. 1989년 제정된 이후 지난해까지 개인 143명과 단체 3곳에 수여됐다. 시는 2019년부터 분야별 시상 대신 통합 심사 방식으로 전환해 매년 3명 이내의 수상자를 선정하며 상의 권위를 높여오고 있다.추천 대상은 지역 발전을 위해 꾸준히 봉사하고 헌신해 온 개인 또는 단체다. 본인을 제외한 광명시민 누구나 후보자를 추천할 수 있다. 후보자 자격은 이달 24일 기준 최근 3년 이상 광명시에 계속 거주하거나, 관내에 직장 또는 사업장을 둔 시민이나 단체다.추천을 희망하는 시민은 광명시 홈페이지에서 추천서 양식을 내려받아 작성한 뒤 구비서류와 함께 광명시청 총무과에 방문하거나 우편으로 제출하면 된다. 시는 신청된 후보자를 대상으로 공적 사실 확인과 심사를 거쳐 오는 9월 수상자 3명을 최종 선정하고, 10월 열리는 제45회 광명시민의 날 기념식에서 시상할 예정이다.박승원 시장은 "광명의 발전은 묵묵히 자신의 자리에서 이웃과 지역사회를 위해 헌신해 온 시민들이 있었기에 가능했다"며 "우리 주변 숨은 공로자들이 시민의 추천으로 빛을 볼 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 당부했다.