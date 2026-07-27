삼성전자, 28일부터 갤럭시 Z8 시리즈 사전판매 시작

삼성전자, '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8', '갤럭시 워치 울트라2·워치9’ 사전 판매 시작 0 삼성전자가 갤럭시 폴더블 Z8 시리즈 및 갤럭시 워치 울트라2, 갤럭시 워치 9 사전판매를 오는 28일부터 시작한다./삼성전자

삼성전자가 오는 28일부터 8월 3일까지 갤럭시 Z8 시리즈 사전판매를 시작한다고 27일 밝혔다. 국내 공식 출시는 8월 7일이며 사전 구매 고객은 8월 4일부터 제품을 수령하고 개통할 수 있다.사전 구매 고객 중 256GB 모델 구매 고객에게 512GB 모델로 저장용량을 무료 업그레이드하는 '더블 스토리지' 혜택을 제공한다. 폴드8 울트라와 폴드8의 512GB 모델 구매 고객은 31만700원을 추가하면 1TB 모델로 업그레이드할 수 있다.이와 함께 삼성닷컴에서 사용할 수 있는 갤럭시 워치 울트라2·워치9 10% 할인 쿠폰과 액세서리 30% 할인 쿠폰, 구글 AI 프로 6개월 구독권, 윌라 3개월 구독권 등도 제공한다.삼성전자는 8세대 갤럭시 Z 시리즈 전용 액세서리도 함께 선보인다. 폴드8 울트라와 폴드8에는 카본 마그넷·카본 스탠딩·실리콘 마그넷·클리어 마그넷 케이스를, 플립8에는 플립수트·실리콘 링 마그넷·클리어 마그넷 케이스를 출시한다. 특히 갤럭시 버즈4 시리즈에서 인기를 끌었던 자개 디자인을 적용한 마그넷 케이스도 폴드8과 플립8용으로 새롭게 선보인다.삼성전자는 신제품과 함께 'New 갤럭시 AI 구독클럽'도 운영한다. 가입자는 기기 반납 시 최대 50% 잔존가를 보장받고 삼성케어플러스, 액세서리 할인 등의 혜택을 받을 수 있다. 특히 '갤럭시 Z 플립8' 2년형은 '플립 유스 구독'을 신설해 기기 반납 시 잔존가 보장 비율을 기존 40%에서 50%로 높였다.월 구독료는 갤럭시 Z 폴드8 울트라와 갤럭시 Z 폴드8의 경우, 1·2년형이 월 9900원, 3년형은 월 1만4500원이다. 갤럭시 Z 플립8은 1·2년형 월 8900원, 3년형 월 1만1500원이다. 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 사전 구매 고객은 '더블 스토리지' 할인 혜택이 적용된 단말기 기준가로 반납 보상을 받을 수 있어 체감 혜택이 더욱 크다.갤럭시 워치 울트라2는 LTE 단일 모델(96만9100원)로, 티타늄 실버와 티타늄 그레이 색상으로 출시된다. 갤럭시 워치9은 44㎜와 40㎜ 두 가지 크기로 출시되며, 가격은 49만9000원~56만9800원이다. 갤럭시 워치 울트라2와 워치9 구매 고객에게는 전용 밴드 50% 할인 쿠폰 2매와 타임플릭 워치페이스 6개월 구독권을 제공하며, SNS 인증 이벤트 '워꾸 챌린지'도 함께 진행한다.