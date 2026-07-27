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호반그룹, 임직원 대상 명사특강…‘파리민수’ 정일영 교수 초청

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전원준 기자

승인 : 2026. 07. 27. 09:16

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변화의 시대 필요한 미래 경쟁력과 성장의 태도 제시
1. 호반그룹, 프랑스 문화 전문가 정일영 교수 초청 명사특강 개최
호반그룹 임직원들이 지난 24일 서울 서초구 본사에서 정일영 인하대 초빙교수가 진행한 명사특강을 들은 후 기념촬영을 하고 있다./호반그룹
호반그룹이 임직원의 성장을 지원하고 변화의 시대에 필요한 미래 경쟁력을 함께 모색하기 위해 명사 초청 특강을 진행했다.

호반그룹은 지난 24일 서울 서초구 본사에서 임직원을 대상으로 정일영 인하대 초빙교수를 초청해 '여름 명사 특강'을 개최했다고 27일 밝혔다.

이날 행사에는 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 김민형 호반그룹 커뮤니케이션실 상무를 비롯해 임직원 160여 명이 참석했다.

이번 강연은 프랑스 문화를 쉽고 친근하게 소개하며 '파리민수'라는 별명으로 알려진 정 초빙교수가 맡았다. 그는 '성장하는 사람은 무엇이 다른가'를 주제로 급변하는 환경 속에서 요구되는 성장의 자세와 미래 경쟁력에 대해 강연했다.

이번 특강은 여름 휴가철을 맞아 임직원들이 업무에서 잠시 벗어나 자신의 일과 삶을 돌아보고 새로운 성장 동기를 찾을 수 있도록 기획했다는 게 그룹 설명이다. 일방적으로 해답을 제시하기보다 다양한 질문과 사례를 통해 구성원들이 스스로 변화와 성장의 방향을 고민하도록 하는 데 초점을 맞췄다.

정 교수는 빠르게 변화하는 시대에는 '평생직장'보다 지속적으로 배우고 변화에 적응하는 '평생성장'이 새로운 경쟁력이 되고 있다고 강조했다. 이어 질문하는 습관과 도전정신, 신뢰와 협업, 실패를 성장의 과정으로 받아들이는 태도가 개인과 조직의 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소라고 설명했다.

또 AI(인공지능) 시대에는 기술 활용 능력뿐 아니라 문제 해결력과 창의성, 공감 능력, 소통 역량 등 인간만이 발휘할 수 있는 강점의 가치가 더욱 커질 것이라며 성장의 태도가 무엇보다 중요하다고 강조했다.

호반그룹은 인재를 기업의 핵심 경쟁력으로 보고 명사 특강을 비롯한 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있다. 직무교육은 물론 인문학, 역사, 과학, 사회, 문화 등 폭넓은 분야의 전문가를 초청해 임직원들이 새로운 시각과 통찰을 얻을 수 있는 기회를 꾸준히 제공하고 있다.

그동안 호반그룹은 역사 강사 최태성, 뇌과학자 장동선 박사, 이지선 이화여대 사회복지학과 교수, 남경필 전 경기도지사 등 다양한 분야의 연사를 초청해 지식과 경험을 공유하는 명사 특강을 이어 왔다.

호반그룹 관계자는 "이번 특강이 임직원들이 변화하는 시대를 새로운 시각으로 바라보고 자신의 성장 방향을 고민하는 계기가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 명사 특강과 교육 프로그램을 통해 구성원의 성장을 적극 지원하고 배움 중심의 기업문화를 지속적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.
전원준 기자

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