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BBQ, 베트남 북·남부 핵심 상권 공략…호찌민 2·3호점 잇달아 개점

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정문경 기자

승인 : 2026. 07. 27. 09:22

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하노이·호찌민 대형 매장 잇단 출점…베트남 사업 확대 속도
호찌민 1호점 개점 두 달 만에 매장 3곳으로 확대
bbq
BBQ가 베트남 하노이 팜반동 지역에 50평 규모의 'BBQ 그린스타점'을 오픈한 데 이어, 남부 최대도시 호찌민 7군 푸미흥 신도시에 45평 규모의 'BBQ 미득점'을, 1군 응우옌 타이혹 거리에 35평 규모의 'BBQ 타이혹점'을 오픈했다. 호찌민 'BBQ 미득점' 입장을 위해 시민들이 줄 서 있다./BBQ
BBQ가 베트남 북부 하노이와 남부 호찌민 핵심 상권에 신규 매장을 잇달아 열며 현지 사업 확대에 속도를 내고 있다. 북부에서 구축한 사업 기반을 바탕으로 남부 시장 공략을 강화하며 베트남 전역으로 브랜드 영향력을 넓히겠다는 전략이다.

제너시스BBQ는 하노이 팜반동 지역에 50평 규모의 'BBQ 그린스타점'을 오픈한 데 이어 호찌민 7군 푸미흥 신도시에 45평 규모의 'BBQ 미득점', 1군 응우옌 타이혹 거리에 35평 규모의 'BBQ 타이혹점'을 추가 개점했다고 27일 밝혔다.

이번 출점으로 BBQ는 베트남 북부와 남부를 연결하는 핵심 상권 거점을 한층 강화하게 됐다. 특히 지난 5월 호찌민 푸뉴언 지역에 남부 첫 매장을 선보인 지 약 두 달 만에 2·3호점을 잇달아 열며 호찌민 내 매장을 총 3개로 늘렸다. 현지 시장 안착 속도가 예상보다 빠르다는 평가다.

신규 매장은 모두 현지 소비력이 높은 핵심 상권을 중심으로 들어섰다. 하노이 그린스타점은 팜반동 지역의 대규모 아파트 단지와 상업시설이 밀집한 생활권 중심에 자리했다. 중상류층 주거지역을 배후 수요로 확보한 데다 접근성이 뛰어나 가족 단위 고객과 지역 주민을 동시에 공략할 수 있는 입지다.

호찌민 2호점인 미득점은 푸미흥 신도시에 위치한 84석 규모 매장이다. 푸미흥은 호찌민을 대표하는 계획도시이자 외국인 거주자와 고소득 소비층이 밀집한 지역으로 안정적인 외식 수요를 갖춘 상권으로 꼽힌다.

3호점인 타이혹점은 벤탄시장과 여행자 거리 인근에 들어섰다. 48석 규모의 매장으로 관광객과 현지 직장인 유동인구가 많은 상업 중심지에 위치해 다양한 고객층을 확보할 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다.

이번 신규 매장에서는 BBQ의 대표 메뉴인 황금올리브치킨과 양념치킨을 비롯해 동남아시아 한정 메뉴인 UFO 치킨을 판매한다. 이와 함께 떡볶이와 잡채, 김치볶음밥 등 K-푸드 메뉴와 피자, 치킨버거, 샐러드 등을 함께 구성해 현지 소비자들의 다양한 입맛을 겨냥했다.

BBQ는 현재 베트남에서 40여 개 매장을 운영하고 있다. 이번 출점을 통해 하노이와 호찌민을 중심으로 한 핵심 상권 네트워크를 강화하는 한편, 지역별 소비 특성과 상권 특성을 반영한 맞춤형 출점 전략을 지속 확대할 계획이다.

BBQ 관계자는 "하노이와 호찌민의 핵심 상권을 중심으로 브랜드 거점을 확대하며 베트남 사업 기반을 더욱 공고히 하고 있다"며 "앞으로도 주요 도시를 중심으로 전략적인 출점을 이어가 베트남은 물론 동남아 시장에서 브랜드 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 말했다.
정문경 기자

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