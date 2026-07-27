KB금융, 첨단산업 금융지원 확대…1500억 유니콘 펀드 조성

제4차 생산적금융 협의회 개최

기술력·성장성 중심 심사체계 전환

전국 CIB센터서 지역 혁신기업 발굴

[사진자료] KB금융그룹 전경 0 KB금융그룹 본사 전경./KB금융그룹

KB금융그룹이 반도체와 피지컬 인공지능(AI) 등 첨단전략산업에 대한 금융지원을 확대한다. 기술력과 성장 잠재력을 중심으로 기업을 평가하는 심사체계를 강화하고, 1500억원 규모의 펀드를 조성해 유니콘 기업 육성에도 나선다.KB금융은 지난 24일 김성현 CIB마켓부문장 주관으로 '제4차 KB금융그룹 생산적금융 협의회'를 개최했다고 27일 밝혔다. 회의에는 지주와 주요 계열사의 투자은행(IB), 기업금융(CB), 자산운용, 전략·재무·리서치·ESG 부문 임원들이 참석했다.참석자들은 그룹의 생산적금융 추진 현황을 점검하고 정부가 추진하는 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'와 국민성장펀드 확대 정책에 맞춘 금융지원 방안을 논의했다. 3대 메가프로젝트는 반도체와 피지컬 AI, AI데이터센터를 중심으로 추진된다.KB금융은 기업·투자금융 역량을 활용해 반도체와 전력 인프라 투자, 피지컬 AI 관련 기업과 AI데이터센터에 대한 금융지원 방안을 수립했다. 전국 주요 거점에 구축된 CIB센터를 중심으로 지역의 혁신 중소기업을 발굴하고 대출과 투자, 자본시장 서비스를 연계한 종합금융지원도 확대할 계획이다.기업평가도 재무제표와 과거 실적 중심에서 성장 잠재력을 반영하는 미래가치 중심으로 전환한다. KB국민은행은 올해 초 '첨단전략산업심사Unit'을 신설하고 변리사 등 외부 전문가를 채용했다. KB증권도 국가전략산업 분야별 심사인력을 확대하는 등 심사역량을 강화하고 있다.첨단전략산업에 대한 그룹 내 이해도를 높이기 위한 '그룹 첨단전략산업 스터디 포럼'도 신설한다. 경영연구소와 리서치센터, 영업·심사조직이 함께 참여해 산업분석과 사례연구를 진행하고 내·외부 전문가 세미나 등을 운영할 예정이다.KB금융은 첨단산업 분야 유니콘 기업에 투자하는 'KB국민성장 유니콘 스케일업 펀드'도 결성할 계획이다. 투자 대상은 AI와 반도체, 이차전지, 항공우주, 모빌리티, 로봇, 바이오 등이다. 펀드 규모는 1500억원으로 전액 KB금융 계열사의 자본으로 조성된다. 운용은 첨단전략산업 기업 발굴과 스케일업 투자 역량을 보유한 KB증권 PE성장투자본부가 맡는다.김성현 CIB마켓부문장은 "전통산업에 대한 대출 중심의 금융지원을 넘어 첨단전략산업 기업과 함께 성장하는 동반자로 KB금융의 역할을 확대해야 한다"며 "적극적이고 선제적인 대응으로 첨단전략산업과 혁신기업의 성장을 뒷받침하겠다"고 말했다.