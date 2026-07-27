닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경남

양산시, ICT 기반 ‘스마트 방역’ 본격화…모기 발생 실시간 분석한다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009555

글자크기

닫기

양산 이철우 기자

승인 : 2026. 07. 27. 09:52

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

8월부터 디지털 모기 모니터링 시스템 5대 가동, 친환경 포충기 310대 운영
모기·진드기 기피제 분사기도 확충, 데이터 기반 표적 방역 본격화
디지털 모기 모니터링 시스템(DMS) 방역장비
디지털 모기 모니터링 시스템./양산시
경남 양산시가 여름철 모기 등 감염병 매개 해충에 효과적으로 대응하기 위해 정보통신기술(ICT)을 활용한 스마트 방역체계를 본격 구축한다.

양산시는 기후변화로 증가하는 모기 등 매개체 감염병을 예방하고 화학약품 사용으로 인한 환경오염과 시민 불편을 줄이기 위해 디지털 기술과 친환경 장비를 활용한 방역 인프라를 확대한다고 27일 밝혔다.

핵심은 디지털 모기 모니터링 시스템(DMS) 도입이다. 양산시보건소는 한국토지주택공사(LH)로부터 DMS 5대를 인수해 다음 달부터 본격적으로 운영할 예정이다.

DMS는 모기를 자동으로 포집하고 개체 수를 측정해 지역별 발생 현황을 실시간으로 분석하는 장비다. 모기 발생량과 시기를 데이터로 파악함으로써 방역이 필요한 지역을 집중적으로 관리하는 '표적 방역'이 가능해진다. 관행적인 일괄 살포 방식보다 방역 효율은 높이고 약품 사용은 줄일 수 있다는 게 시의 설명이다.

생활권 방역시설도 대폭 늘렸다. 시는 지난 5월 유동 인구가 많은 공원과 하천변 등에 친환경 포충기 54대를 추가 설치했다. 서부양산에 34대, 동부양산에 20대를 배치하면서 현재 지역 내에서 가동 중인 포충기는 총 310대로 늘었다. 지역별로는 서부양산 214대, 동부양산 96대다.

친환경 포충기는 가로등에 설치돼 해충이 선호하는 청색광으로 모기 등을 유인한 뒤 장비 내부에서 분쇄·제거하는 방식이다. 연무·연막 소독처럼 약품을 공중에 살포하지 않아 인체와 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있다.

산책로와 등산로 등 야외 활동 공간에는 모기·진드기 기피제 자동분사기도 확대 설치했다. 시민이 현장에서 직접 기피제를 사용할 수 있도록 해 해충 접촉과 감염병 매개체 노출을 줄이겠다는 취지다.

박은미 양산시보건소 보건행정과장은 "약품을 공중에 살포하는 일방적인 '뿌리는 방역'에서 벗어나 첨단 기술과 친환경 장비를 활용하는 방향으로 방역체계를 전환하고 있다"며 "8월부터 가동하는 DMS와 친환경 방역장비를 적극 활용해 시민들이 안전하고 쾌적한 여름을 보낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.
이철우 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

미·이란, 13일 공방 멈추고 사흘 연속 ‘불안한 휴지’....트럼프 외교 해법 시험대

오스코텍, 주가 30% 빠졌는데 펀더멘털은 ‘레벨업’…세 번째 1조원 기술수출에도 저평가?

[속보] 네이버, 엔비디아에 1조4809억원 규모 3자배정 유상증자

월급 외 소득 있는 직장인, 건보료 오른다…“공제 금액 절반 축소”

[마켓파워] 롯데케미칼, 유동성 우려에 지급보증 사채로 급한 불 꺼

서출구 이어 허성범도 부상 고백…‘피의게임X’ 몸싸움 후폭풍 확산

33세 베테랑 신지은, 10년 만에 LPGA 투어 우승 ‘감격’

지금 뜨는 뉴스

단백질에 수분까지 보충…폭염에 꼭 먹어야 할 음식 7

강력한 힘 숨긴 여유로움… 완성도 높은 플래그십 세단의 정수

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략