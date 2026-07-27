동서식품, 캡슐커피 머신 라인업 확대…‘카누 바리스타 오아시스’ 선봬

아메리카노부터 라떼까지 다양한 커피 메뉴 지원

3초 예열·연속 추출 기능 강화…홈카페·오피스 수요 공략

[동서식품 사진자료 1] 동서식품, 캡슐커피 머신 ‘카누 바리스타 오아시스’ 출시 0 동서식품 캡슐커피 머신 '카누 바리스타 오아시스'./동서식품

동서식품이 캡슐커피 브랜드 '카누 바리스타'의 프리미엄 캡슐커피 머신 신제품 '카누 바리스타 오아시스'를 출시하며 제품 라인업을 확대했다.동서식품은 카누 바리스타 오아시스를 선보였다고 27일 밝혔다. 신제품은 아메리카노는 물론 라떼와 카푸치노 등 우유를 활용한 다양한 커피 메뉴를 간편하게 즐기고자 하는 소비자 수요를 반영해 개발됐다.카누 바리스타 오아시스는 우유 레시피 기능을 적용해 카페 라떼와 카푸치노 등 다양한 메뉴를 손쉽게 만들 수 있도록 했다. 전원을 켠 뒤 약 3초 만에 추출이 가능한 빠른 예열 기능을 갖췄으며, 연속 사용 성능도 기존 모델보다 개선해 에스프레소 기준 약 30잔까지 끊김 없이 연속 추출할 수 있다.동서식품은 신제품과 함께 전용 액세서리인 '카누 바리스타 밀크 프로더(Milk Frother)'도 함께 출시했다. 밀크 프로더는 우유 거품을 만들어주는 제품으로 따뜻한 라떼와 아이스 라떼를 모두 즐길 수 있도록 핫 폼과 콜드 폼 기능을 지원한다.회사는 신제품을 통해 홈카페를 즐기는 소비자는 물론 사무실 등 여러 사람이 함께 사용하는 환경까지 공략한다는 계획이다. 빠른 예열과 연속 추출 기능을 앞세워 사용 편의성을 높이고, 다양한 커피 레시피를 제공해 프리미엄 캡슐커피 시장 경쟁력을 강화한다는 전략이다.김정희 동서식품 마케팅 매니저는 "'카누 바리스타 오아시스'는 아메리카노부터 다양한 라떼 메뉴까지 간편하게 즐길 수 있는 제품으로, 홈카페는 물론 오피스에서도 편리하게 사용할 수 있는 캡슐커피 머신"이라며 "앞으로도 카누 바리스타만의 차별화된 커피 경험을 제공할 수 있는 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.