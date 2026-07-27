닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전북

익산서 한·중 청소년 스포츠 축제 성료…250명 참가해 우정·문화 교류

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009563

글자크기

닫기

박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 27. 10:07

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

익산시체육회, 19일부터 7일간 스포츠와 문화 체험
배드민턴·농구·탁구에 '바둑' 추가 4개 종목 교류전
교류전 환영연
익산시체육회가 '제19회 한중 청소년 스포츠 교류 초청행사'를 열고 관계자들이 환영연에 앞서 기념사진을 찍고 있다 ./익산시체육회.
전북특별자치도 익산시체육회가 지난 19일부터 25일까지 7일간 익산시 일원에서 열린 '제19회 한·중 청소년 스포츠 교류 초청행사'를 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다.

대한체육회가 주최하고 익산시체육회와 전북특별자치도체육회가 공동 주관한 이번 행사는 한국과 중국 청소년들의 스포츠 교류를 통해 상호 이해와 우호 협력을 증진하기 위해 마련됐다.

올해로 19회째를 맞이한 이번 초청행사에는 중국 하이난성 선수단과 익산시 중심의 한국 선수단을 비롯해 지도자와 임원 등 약 250명이 참가했다.

이번 행사는 기존 배드민턴, 농구, 탁구 종목에 '바둑' 종목이 추가돼 총 4개 종목의 열띤 교류전이 펼쳐졌다.

이번 행사는 체육 경기와 함께 2012 런던올림픽 양궁 금메달리스트인 최현주 선수의 특강과 함께 한·중 청소년들이 함께 어우러지는 레크리에이션과 장기자랑, 생일 축하 파티 등을 통해 국경을 뛰어넘는 우정을 쌓았다.

또한, 참가단은 하림, 백제왕궁박물관, 익산 보석박물관, 미륵사지박물관 등을 탐방하며 백제 왕도 익산의 역사와 문화를 직접 체험했다.

환영연에는 최정호 익산시장, 대한체육회 문원재 부회장(한국체대총장), 김충영 익산시의회의장, 천호성 전북특별자치도 교육감, 정강선 전북특별자치도 체육회장과 15명의 시의원이 참석했다.

최정호 익산시장은 "이번 한·중 청소년 스포츠 교류 행사가 양국 청소년들에게 서로를 이해하고 우정을 쌓는 소중한 시간이 되길 바란다"며 "역사와 문화가 살아 숨 쉬는 익산서 잊지 못할 추억을 만들 수 있도록 익산시에서 적극 지원하여 행사가 성료될 수 있도록 하겠다"라고 말했다.

조장희 시체육회장은 "이번 스포츠 교류를 통해 양국 청소년들이 미래의 훌륭한 체육 인재로 성장하길 바란다"며, "앞으로도 청소년들이 국경을 넘어 우정과 화합을 다질 수 있는 체육 문화 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.


박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

미·이란, 13일 공방 멈추고 사흘 연속 ‘불안한 휴지’....트럼프 외교 해법 시험대

오스코텍, 주가 30% 빠졌는데 펀더멘털은 ‘레벨업’…세 번째 1조원 기술수출에도 저평가?

[속보] 네이버, 엔비디아에 1조4809억원 규모 3자배정 유상증자

월급 외 소득 있는 직장인, 건보료 오른다…“공제 금액 절반 축소”

[마켓파워] 롯데케미칼, 유동성 우려에 지급보증 사채로 급한 불 꺼

서출구 이어 허성범도 부상 고백…‘피의게임X’ 몸싸움 후폭풍 확산

33세 베테랑 신지은, 10년 만에 LPGA 투어 우승 ‘감격’

지금 뜨는 뉴스

단백질에 수분까지 보충…폭염에 꼭 먹어야 할 음식 7

강력한 힘 숨긴 여유로움… 완성도 높은 플래그십 세단의 정수

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략