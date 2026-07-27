전북교육청, 여름방학 맞춤형 학습지원 본격 운영…1200여명 기초학력 보강

초등학생 학습 공백 줄이고 기초학력 향상 맞춤지원

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전북특별자치도교육청이 여름방학 기간 학습지원 대상 초등학생들의 학습 공백을 줄이고 기초학력을 높이기 위한 맞춤형 학습지원 프로그램을 운영한다.전북교육청은 방학 동안 학생 개개인의 학습 수준에 맞춘 '학습도약 계절학기'와 대학 연계 '예비교원 학습지원튜터 여름방학 학력신장 캠프'를 운영한다고 27일 밝혔다.'학습도약 계절학기'는 학교별로 3~5명 규모의 소규모 학급을 구성해 학생 개별 수준에 맞는 교과 학습 보충을 제공하는 사업이다. 도내 201개교에서 607개 프로그램이 운영되고 있으며, 1208명의 학생이 참여하고 있다.방학 중에는 학기 전환기의 학습 공백을 최소화하고, 새 학기 학습의 기반을 마련할 수 있도록 지원한다.여기에 도내 대학과 협력해 기초학력을 지원하는 '예비교원 학습지원튜터 여름방학 학력신장 캠프'도 운영한다. 전주교육대학교와 함께하는 이 캠프는 27~31일 회차당 60명씩 총 120명의 학생이 참여한다.전북교육청은 '기초학력 책임제'를 10대 핵심과제 가운데 하나로 추진하며, 데이터 기반의 맞춤형 지원을 통해 학생 개개인의 학습 격차를 줄이고 기초학력을 체계적으로 지원해 나갈 방침이다.천호성 교육감은 "도내 대학과 교육청이 협력해 우리 아이들을 함께 키운다는 마음으로 맞춤형 학습지원을 제공, 방학 동안에도 배움을 이어가고 새 학기 학습에 대한 자신감 있게 시작할 수 있도록 적극 지원 하겠다"고 말했다.