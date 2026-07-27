안동-일본 마쓰모토 청소년 문화교류 캠프 개최…양국 미래세대 우정 잇는다

청소년 13명씩 안동시-일본 마쓰모토시 차례로 방문

0727 안동시 일본 마쓰모토시와 청소년 문화교류 캠프 개최 0 안동-마쓰모토 청소년 문화교류 캠프 포스터./안동시

경북 안동시가 일본 마쓰모토시와 함께 청소년들이 서로의 문화를 직접 체험하고 우정을 쌓는 문화교류 행사를 개최한다.안동시는 '2026 동아시아문화도시 안동' 사업의 일환으로 양 도시 청소년들이 안동과 마쓰모토를 차례로 방문하는 상호 교류 방식의 문화교류 캠프를 운영한다고 27일 밝혔다.이번 캠프는 오는 31일부터 8월 3일까지 마쓰모토시 청소년들이 안동을 방문하고 8월 7일부터 10일까지는 안동시 청소년들이 마쓰모토시를 찾는다.캠프에는 안동과 마쓰모토 청소년 13명씩 총 26명이 참여하며 안동 참가자는 경상북도안동교육지원청과 안동청년회의소 등 지역사회의 협조를 통해 모집·선발됐다.안동에서는 한·일 문화 레크리에이션, 우정 화분 만들기, K-POP·K-Dance 멘토링 등 언어의 장벽을 넘어 소통할 수 있는 교류 프로그램을 운영하고 하회마을과 한국문화테마파크, 안동한지공장도 방문해 안동의 역사와 전통문화를 체험할 예정이다.마쓰모토에서는 아이스브레이킹, 시내 탐방과 미션 활동, 그룹 체험 프로그램, 문화 탐방, 수료식 등을 진행해 청소년들이 다양한 활동을 함께하며 서로의 문화를 이해하고 국제적인 소통 역량을 키우게 된다.권은영 시 문화예술과장은 "이번 캠프가 양 도시 미래세대의 우정을 돈독히 하고 지속적인 교류로 이어지는 계기가 되도록 지원하겠다"고 말했다.