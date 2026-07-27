임실군, 위기가구 위한 ‘그냥드림사업’ 본격 운영…신청 절차 없이 생필품 지원

매주 화·목요일 임실군노인종합복지관서 운영

식료품·생활용품으로 구성된 맞춤형 꾸러미 지원

2.임실군, 복지 사각지대 해소‘그냥드림사업’본격 시행2 0 임실군민들이 긴급 구호성 복지 사업인 '그냥드림사업'을 이용하고 있다./임실군

전북 임실군이 갑작스러운 위기나 경제적 어려움으로 생계에 부담을 겪는 군민들을 위한 긴급 생활지원사업인 '그냥드림사업'을 지난 21일부터 본격 운영하고 있다.27일 군에 따르면 '그냥드림사업'은 복잡한 신청 절차나 자격 심사 없이 도움이 필요한 군민이라면 누구나 이용할 수 있는 생활밀착형 복지사업이다. 이용자는 식료품과 생활용품으로 구성된 생필품 꾸러미를 부담 없이 지원받을 수 있다.군은 고물가와 고금리 장기화 등으로 생계에 어려움을 겪는 취약계층이 증가함에 따라 기존 복지제도의 한계를 보완하고 제도의 문턱을 낮춰 복지 사각지대에 놓인 위기가구를 선제적으로 지원을 위해 이번사업을 마련했다.사업은 매주 화요일과 목요일 주 2회, 오후 2시부터 5시까지 임실군 노인종합복지관 1층에서 경제적 어려움을 겪는 군민을 대상으로 식료품과 생활용품으로 구성된 맞춤형 물품 꾸러미를 회당 30세트씩 지원할 예정이다.이용을 희망하는 군민은 운영 시간 내에 해당 장소를 방문하면 별도의 복잡한 절차없이 필요한 물품을 지원받을 수 있다.군은 이번 사업을 단순히 일회성 물품지원에 그치지 않고, 복지 사각지대에 놓인 위기가구를 조기에 발견하는 통합복지의 창구로 적극 활용할 계획이다.한득수 군수는 "그냥드림사업은 갑작스러운 위기로 어려움에 처한 군민들이 부담 없이 필요한 도움을 받을 수 있도록 마련한 임실형 긴급복지사업"이라며 "단순히 물품 지원을 넘어 도움이 필요한 이웃을 신속히 발굴하고 맞춤형 복지서비스까지 빈틈없이 연계해 군민 누구도 소외되지 않는 촘촘한 복지안전망을 만들어 가겠다"고 밝혔다.