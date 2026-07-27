다양한 시민 만난 한대희 군포시장…“시정 출발점은 현장”

“빠르고 확실한 군포의 변화 만들겠다”

clip20260727115059 0 한대희 군포시장(왼쪽 두번째)이 지난 7일 군포1동 소재 경로당을 방문해 어르신들에게 인사를 하고 있다./군포시.

한대희 군포시장이 민선 9기 시정 동력 확보를 위해 취임식 직후인 지난 2일부터 시작한 12개동 행정복지센터, 경로당, 복지시설, 소방서 등 유관기관 방문이 성공적으로 마무리됐다.27일 군포시에 따르면 한 시장의 첫 현장 방문은 주민과의 대화를 통해 재개발·재건축을 비롯해 교통, 돌봄 등 주요 현안에 대한 시민의 다향한 의견과 건의사항을 청취하고 민선 9기 시정 운영 방향을 공유하기 위해 추진됐다.이 과정에서 시민들은 한 시장에게 신속한 사업 추진과 체계적인 행정 지원, 원활한 소통 등을 요청했다. 한 시장은 "도시의 미래를 좌우하는 재개발·재건축 사업이 시민 삶의 질을 높이는 방향으로 추진될 수 있도록 현장 중심의 소통과 책임 있는 행정을 강화하겠다"고 밝혔다.한 시장은 경로당을 방문한 자리에서는 어르신들과 직접 소통하며 냉·난방시설, 이용 환경, 안전 문제 등 생활 속 불편사항을 세심하게 살폈다.이번 현장 방문에서는 시와 유관기관 간 협력 강화 방안도 논의됐다. 각 기관의 건의사항과 협조가 필요한 현안을 공유하며 시민에게 보다 나은 행정서비스를 제공하기 위한 협력체계를 더욱 공고히 했다.한 시장은 "시정의 출발점은 현장에서 시민의 목소리를 듣는 것"이라며 "시민이 체감할 수 있는 빠르고 확실한 변화를 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.