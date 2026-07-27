닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 메트로

장마 끝나자 불볕더위 비상…서울시, 폭염 대응 총력

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009713

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 07. 27. 16:29

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

폭염 취약계층 맞춤형 보호…야외·이동노동자 보호 강화
해피소·그늘막·도로 물청소 등 생활권 폭염 안전망 확대
자치구들, 무더위 날리는 다양한 프로그램 마련
clip20260727154228
/아시아투데이 디자인팀
극한 호우를 쏟아낸 장마가 사실상 끝나면서 서울 전역에 불볕더위가 기승을 부리고 있다. 특히 이번 주 서울 낮 최고기온이 33도 안팎까지 오르는 등 폭염이 본격화할 것으로 예보되면서 서울시와 자치구가 취약계층 보호 등 전방위 대응에 나섰다.

27일 서울시에 따르면 시는 장마 뒤 폭염에 대비해 무더위쉼터와 폭염저감시설 운영, 도로 물청소 등 폭염 종합대책을 추진한다.

이와 관련해 오세훈 서울시장은 각 실·본부·국에 "독거어르신과 쪽방주민, 노숙인 등 취약계층과 야외노동자에 대한 보호활동과 온열질환 예방 안내를 강화해달라"며 "폭염특보가 발효되면 무더위쉼터와 그늘막 운영, 살수차 물뿌리기 등이 즉시 이뤄질 수 있도록 철저히 준비해달라"고 주문했다.

시는 노숙인·쪽방 주민을 위한 응급구호반과 특별대책반을 운영하고 전용 무더위 대피공간과 밤더위 대피소를 마련한다. 구호물품과 식수, 방문간호도 지원한다. 폭염특보가 발효되면 사회복지사와 생활지원사가 취약 어르신 약 5만명의 건강 상태를 전화와 방문으로 확인한다.

야외·이동노동자 보호도 강화한다. 폭염주의보가 내려지면 작업시간 조정과 옥외작업 단축을 권고하고, 폭염경보 시에는 오후 2~5시 야외작업을 원칙적으로 중지하도록 했다. 이동노동자 쉼터 30곳은 혹서기 운영시간을 연장하고 얼음물 생수 약 10만병을 제공한다.

시민들이 더위를 피할 수 있는 생활권 안전망도 확대한다. 동주민센터와 경로당, 복지관 등 무더위쉼터 4000여 곳을 운영하고 폭염특보 시 운영시간을 연장한다. 지하철 1~8호선 지상 역사 21곳에는 동행쉼터 40곳을 운영한다.

도심 열기를 낮추기 위한 폭염저감시설도 확대한다. 시청역~숭례문 등 주요 구간의 열 식힘 도로(쿨링로드)를 19곳, 총 5.67㎞까지 늘리고 물안개 분사장치(쿨링포그)도 53곳을 추가한다. 횡단보도·광장·공원 등에는 그늘막을 설치해 시민들의 체감온도를 낮춘다.

이날 정상훈 행정1부시장 직무대리는 돈의동 쪽방촌을 찾아 폭염 보호대책 운영 상황을 점검한 뒤 "무더위로 힘든 상황에 놓인 쪽방주민들의 의견을 듣고 현장을 점검해 내실 있는 폭염대책을 운영해 나가겠다"고 말했다.

자치구들도 가까운 곳에서 더위를 피할 수 있는 다양한 여름 프로그램을 마련했다.

영등포구는 다음 달 8~9일 영등포공원에서 '도심 속 시원한 피서'를 주제로 '2026년 여름축제 대(大)피서'를 개최한다. 다양한 물놀이 시설과 공연, 휴식 공간을 마련해 어린이부터 어른까지 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 했다.

구로구는 다음 달 29일까지 구로댕냥이네에서 '반려견과 함께하는 무더위 쉼터'를 운영한다. 매일 오후 1~4시 반려견과 보호자가 함께 더위를 피할 수 있도록 공간을 개방하며, 반려견을 동반한 구민 누구나 무료로 이용할 수 있다.

은평구는 다음 달 31일까지 은평구립도서관에서 '도서관은 쿨하다' 캠페인을 운영한다. 가족 영화 상영을 비롯해 초등학생 대상 '여름 독서교실'과 '포룸 가상현실(VR) 토론·토의'를 진행해 독서 흥미를 높이고 올바른 독서 습관 형성을 지원한다. 이 외에도 인문학 강연과 생성형 인공지능(AI) 활용 교육, 스마트팜 체험, 직장인 힐링 프로그램 등 다양한 문화 프로그램을 선보인다.

동대문구는 8월 한 달간 유·청소년을 대상으로 패들보드(SUP) 체험교육을, 성인을 대상으로 'SUP 필라테스'를 운영해 수상스포츠를 즐길 수 있는 기회를 제공한다.

구 관계자들은 "가까운 생활권에서 자연과 휴식, 문화를 함께 즐기며 일상의 스트레스를 해소하고 건강한 여름을 보내시길 바란다"며 "무더위에 지친 구민들과 방학을 맞은 청소년들에게 활력소가 되길 기대한다"고 말했다
박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기