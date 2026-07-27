현대차그룹, 미래 모빌리티 청년인재 키운다…‘HINT’ 1기 출범

전국 7개 지역 500명 참여…임베디드 AI·제조 지능화 2개 트랙 운영

교육 90% 이상 비수도권서 진행…3개월 과정 후 9월 2기 모집

사진3) 현대차그룹, 청년 직무역량 강화 교육 프로그램 ‘HINT’ 1기 합동 입교식 개최 0 직무역량 강화 교육 프로그램 'HINT(HMG Incubation of New Talent)' 1기 합동 입교식 단체 사진./현대차그룹

현대자동차그룹이 미래 모빌리티 산업을 이끌 청년 인재 육성에 나선다.현대차그룹은 27일 인재개발원 경주 캠퍼스에서 청년 직무역량 강화 교육 프로그램 'HINT(HMG Incubation of New Talent)' 1기 합동 입교식을 개최했다고 밝혔다.HINT는 고용노동부와 산업통상부가 국내 기업들과 함께 추진하는 청년 직업훈련 사업 'K-뉴딜 아카데미'의 일환이다. 미래 모빌리티 산업 현장과 기술을 경험할 기회를 제공해 청년들의 직무 역량 강화와 진로 설계를 지원하기 위해 마련됐다.교육 과정은 미래 모빌리티 개발 분야의 핵심 기술을 다루는 '임베디드 AI'와 제조 현장의 디지털 전환 및 스마트화 관련 분야를 학습하는 '제조 지능화' 등 2개 트랙으로 운영된다.현대차그룹 핵심 생산공장 견학과 실차 기반 교육, 현직자 특강 등 현장 중심 프로그램도 진행한다.전국 7개 지역에서 모인 교육생 500명은 입교식에 이어 2박3일간 합숙 교육에 참여한다. 이 기간 HINT 프로그램의 교육 방향을 이해하고 개인별 성장 목표를 구체화하는 한편 교육생 간 네트워크를 형성한다.현대차그룹은 향후 교육 과정의 90% 이상을 대전과 대구, 광주, 부산 등 비수도권 지역에서 진행할 계획이다. 지역 청년들에게 전문 실무 교육 기회를 제공하고 지방 인재 육성을 지원한다는 취지다.이날 행사에는 성 김 현대차그룹 사장과 김영훈 고용노동부 장관이 참석했다.성 김 사장은 "자동차 산업은 전기차와 소프트웨어를 중심으로 발전하고 있으며 이런 변화에 맞춰 배우고 성장하는 것이 중요하다"며 "교육생들이 HINT 교육 과정을 통해 미래 모빌리티 분야 전문 지식은 물론 실제 현장에서 필요한 문제 해결 능력도 키울 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.김영훈 고용노동부 장관은 "K-뉴딜 아카데미는 청년의 노력에 정부와 기업의 지원이 더해져 청년의 성장을 돕는 프로그램"이라며 "현대차그룹 아카데미를 통해 청년들이 더 높이 도약하기를 바란다"고 밝혔다.현대차그룹은 앞으로 3개월간 HINT 1기 교육 과정을 운영하고 오는 9월 2기 참가자를 모집할 예정이다.