전북도 “폭염 속 온열질환 주의”…누적 환자 97명·90대 여성 열사병 사망

낮시간 야외 활동자제와 충분한 수분 섭취 당부

전북특별자치도 청사 0 전북특별자치도 청사

전북특별자치도가 연일 이어지는 폭염 속에서 온열질환 피해가 잇따르자 도민들에게 철저한 건강관리와 예방수칙 준수를 당부했다.27일 전북도에 따르면 지난 26일 김제시 청하면의 한 논밭에서 작업 중이던 90대 여성이 열사병으로 숨지는 안타까운 사고가 발생했다.전북도와 시·군 보건소, 도내 응급실 운영기관 20곳이 운영 중인 온열질환 응급실 감시체계에 따르면 지난 5월 15일부터 7월 26일까지 도내 누적 온열질환자는 97명으로 집계됐다. 같은 기간 전국 누적 환자는 1398명이다.성별로는 남성이 77명(79.4%)으로 대부분을 차치하며, 연령대별로는 50대가 25명(25.8%)으로 가장 많았으며, 질환별로는 열탈진이 57명(65.9%)으로 가장 빈번한 것으로 나타났다.특히, 환자 절반 이상이 야외 활동 중 발생했으며, 발생장소는 논밭 36명(37.1%)으로 가장 많았고, 실외 작업장이 26명(26.8%)으로 뒤를 이었다.온열질환은 고온의 환경에 장시간 노출될 때 발생하는 급성 질환으로 두통, 어지러움, 근육경련 등을 유발하며, 특히 열사병은 신속히 조치하지 않을 경우 생명을 위협할 수 있다.온열질환을 예방하기 위해서는 물을 자주 마셔 수분을 보충하는 것이 무엇보다 중요하다.김미정 복지여성보건국장은 "폭염과 열대야가 장기간 지속될 전망으로 온열질환 발생에 각별한 주의가 필요할 것으로 예상된다" 며, "특히 고령자, 어린이, 만성질환자는 체온 조절 능력이 상대적으로 취약한 만큼, 낮 시간대 무리한 야외 활동을 피하고 충분한 수분 섭취와 휴식을 취해달라"고 당부했다.