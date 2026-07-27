해수부, 1428억원 규모 ‘바다생활권 특화펀드’ 조성…비수도권 해양기업 집중 투자

올해 215억원 시작으로 2030년까지 단계적 조성

펀드 자금 70% 이상 지방 해양 중소·벤처기업 투자

해수부 사진 0

해양수산부가 비수도권 해양 중소·벤처기업에 대한 민간투자를 확대하기 위해 오는 2030년까지 1400억원 규모의 특화펀드를 조성한다.해수부는 기존 해양모태펀드에 더해 올해 215억원 규모의 바다생활권 특화펀드 조성을 시작으로 2030년까지 정부 1000억원, 민간 428억원 등 총 1428억원 규모의 '바다생활 특화펀드'를 조성해 본격적인 투자에 나선다고 27일 밝혔다.이번에 벤처투자조합 등록을 마친 '클레어-해양신산업투자조합 제1호'는 해양 분야 최초의 비수도권 해양기업 특화 정책펀드다. 운용은 클레어보이언트벤처스가 맡으며, 투자 대상은 수도권을 제외한 지역 해양 분야 중소·벤처기업이다.특화펀드는 전체 펀드 규모의 70% 이상을 지방 해양기업에 의무적으로 투자하도록 설계됐다. 해수부는 이를 통해 지역 해양기업의 성장 기반을 강화하고 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화, 국가균형발전에 기여할 것으로 기대하고 있다.해수부는 그동안 융자와 보조금 중심의 지원에서 벗어나 민간 자본을 활용한 투자 중심 생태계를 구축하기 위해 2019년 한국모태펀드 내 해양계정을 신설했다. 이후 중소벤처기업부 산하 한국벤처투자를 관리기관으로 지정해 해양모태펀드를 운영해왔으며, 2019년부터 지난해까지 총 9개 자펀드, 1522억원 규모의 펀드를 조성했다.앞으로 '바다생활권 특화펀드'의 투자는 운용사인 클레어보이언트벤처스의 투자 결정 하에 이뤄지게 되며, 펀드 존속기간은 8년(4년 투자)을 원칙으로 하되 필요할 경우 출자자간의 합의를 통해 2년 이내로 연장할 수 있도록 했다.서정호 해수부 해양정책실장은 "해양산업은 초기 투자비용이 크고 회수 기간이 길어 민간투자가 쉽지 않은 분야인 만큼, 바다생활권 특화펀드가 기업의 성장을 뒷받침하는 중요한 성장 재원이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 유망한 지역 해양기업이 더 많은 민간투자를 유치하고 지속적으로 성장할 수 있도록 바다생활권 특화펀드를 적극적으로 운영해 나가겠다"고 말했다.