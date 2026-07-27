동아에스티, 2분기 매출 2078억원 ‘역대 최대’…영업익 170%↑

ETC·해외사업 등 전 부문 고른 성장

도입 품목 확대에도 원가율 안정…수익성 개선

하반기 '엑스코프리·하이카디' 출시 예정

「반출」동아ST 국문좌우 0

동아에스티가 전문의약품(ETC)과 해외사업 등 전 사업 부문의 고른 성장에 힘입어 분기 기준 역대 최대 매출을 달성했다.동아에스티는 별도재무제표 기준 올해 2분기 매출이 2078억원으로 전년 동기 대비 17.2% 증가했다고 27일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 109억원으로 170.4% 늘었다. 도입 품목의 매출 확대에도 원가율이 전년 동기와 유사한 수준을 유지하면서 수익성이 개선됐다는 설명이다.사업 부문별로는 ETC 부문 매출이 1486억원으로 전년 동기 대비 15.2% 증가했다. 주력 품목이 안정적인 성장세를 이어간 가운데 도입 품목의 매출 확대가 외형 성장을 견인했다. 하반기에는 뇌전증 치료제 '엑스코프리' 출시가 예정돼 있어 추가적인 매출 성장이 기대된다.해외사업 부문은 박카스와 다베포에틴알파 등의 판매 증가에 힘입어 20.9% 성장한 469억원의 매출을 기록했다. 디지털헬스케어 부문 매출은 32억원으로 208% 급증했다. 웨어러블 심전도 솔루션 '하이카디'가 성장세를 보인 가운데 하반기 신제품 '하이카디 M350'을 출시해 사업 확대를 이어갈 계획이다.연구개발 부문에서는 주요 신약 후보물질의 임상이 진행되고 있다. 미국 관계사 메타비아가 개발 중인 대사이상 지방간염(MASH) 및 제2형 당뇨병 치료제 'DA-1241'은 글로벌 임상 2a상을 마쳤다. 비만 치료제 'DA-1726'은 고용량 투여 시 안전성과 내약성을 확인하기 위한 글로벌 임상 1상 파트3를 진행하고 있다.타우 단백질 응집 저해제 'DA-7503'과 면역항암제 'DA-4505'는 국내 임상 1상을 진행 중이다. 동아에스티와 자회사 앱티스는 미국암연구학회(AACR)에서 PARP7 저해제와 EGFR 표적 단백질 분해제, 이중항체 항체약물접합체(ADC) 등 차세대 항암 파이프라인의 비임상 연구 결과 10건을 발표했다. 알츠하이머협회 국제학술대회(AAIC)에서는 GPX4 활성제 'DA-7505'와 타우 응집 저해제 DA-7503의 비임상 연구 결과를 공개했다.동아에스티 관계자는 "ETC와 해외사업, 디지털헬스케어 등 전 사업 부문의 고른 성장으로 분기 기준 역대 최대 매출을 달성했다"며 "사업 경쟁력과 연구개발 역량을 지속적으로 강화해 글로벌 헬스케어 기업으로 도약하겠다"고 말했다.