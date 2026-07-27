해운·조선·항공우주를 하나로…닻 올린 동남권 산업 협력체계

부울경 '지·산·학 연합체' 본격 출범…부산대·HMM 등 28개 기관 참여

20260727 동남권 성장엔진 연계 산학협력 얼라이언스(부산대학교) 04 0 전재수 부산시장(오른쪽 두번째)이 27일 부산대학교 대학본부동 3층 대회의실에서 열린 '동남권 성장엔진 연계 지산학얼라이언스' 출범식에 참석해 울산시, 경남도, 부산대 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. /부산시

해운과 조선, 항공우주를 하나로 연결하는 동남권 초광역 산업 협력체계가 닻을 올린다. 부산시는 이를 북극항로 시대와 해양수도 전략을 뒷받침할 남부권 성장축으로 육성한다.부산시는 27일 오후 2시 부산대학교에서 부산과 울산, 경남 3개 지방정부와 부산대, HMM, 삼성중공업, 한국항공우주산업 등 28개 기관이 참여한 가운데 '동남권 성장엔진 연계 지산학 얼라이언스' 출범식을 개최했다.이날 출범한 지산학 얼라이언스 핵심은 동남권이 보유한 산업 기반을 하나의 권역으로 연결하는 것이 다. 부산은 해운·항만과 물류에 강점이 있다. 울산과 경남은 조선·자동차·항공우주·에너지 산업 기반을 갖추고 있다.대학의 연구 역량도 결합한다. 산업현장에 필요한 인재를 공동으로 양성하고 기업과 대학이 연구개발을 함께 추진한다. 연구 성과는 기술 이전과 사업화, 창업으로 연결한다. 행정구역을 넘어 동남권 전체를 하나의 산업·연구·인재 생태계로 만들겠다는 구상이다.부산시는 이번 연합체를 해양수도 전략과 연계한다. 해양수산부와 HMM 부산 이전, 해사법원 유치, 동남권투자공사 설립 등과 맞물려 해양산업 기반을 넓힌다는 계획이다.북극항로 개척에 필요한 조선과 해운, 항만 물류, 차세대 에너지 기술도 공동 연구 대상으로 꼽힌다. 기업이 필요로 하는 전문인력을 지역 대학에서 키워 현장에 투입하는 방안도 추진한다.부산시와 울산시, 경남도, 부산대는 이날 협약을 체결하고 공동 사업을 발굴한다. 정부의 '5극 3특' 국가균형발전 전략과 지역 거점대학 육성 정책에도 함께 대응한다.전재수 시장은 "동남권 지산학 얼라이언스가 부산형 앵커정책과 시너지를이루어 대한민국 남부권을 대표하는 혁신 플랫폼으로 성장할 것으로 기대한다"며 "지역대학이 세계적 경쟁력을 갖추고 기업과 함께세계 시장을 선도할 혁신인재를 양성할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.