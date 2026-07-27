알리익스프레스, ‘알급날’ 프로모션 진행…최대 60% 할인

실구매 후기 기반 '모두의 픽 리스트' 공개…최대 12% 추가 할인도

[이미지1] 알리익스프레스, '알급날-모두의 픽 리스트' 프로모션 진행 0 알리익스프레스 '알급날-모두의 픽 리스트' 프로모션./알리익스프레스

알리익스프레스가 실제 구매 고객들의 후기를 바탕으로 상품을 엄선한 '알급날: 모두의 픽 리스트' 프로모션을 진행한다.알리익스프레스는 지난 25일 사전 행사를 시작으로 오는 29일까지 '알급날: 모두의 픽 리스트' 프로모션을 운영한다고 27일 밝혔다.이번 프로모션은 실제 구매자들의 리뷰를 기반으로 소비자 만족도가 높은 상품을 선별해 소개하는 것이 특징이다. 최근 이커머스 시장에서 상품 탐색 시간을 줄이는 '시성비(시간 대비 성능)'와 구매 후기로 검증된 제품을 선택하는 소비 트렌드가 확산되는 점을 반영해 기획됐다.알리익스프레스는 '7월 월말결산'을 콘셉트로 여름철 수요가 높은 상품을 중심으로 추천 상품을 구성했다. 실내 계절 가전으로는 초저소음 스마트 팬과 대용량 제습기, 음식물 쓰레기 처리기 등을 선보인다.휴가철을 겨냥한 야외용품도 마련했다. 자외선 차단 방수 텐트와 접이식 모기장, 여행용 캐리어를 비롯해 물총, 클립형 무선 이어폰, 레트로 게임기, 클립형 선글라스 등 다양한 여름 시즌 상품을 판매한다.행사 기간에는 전자제품과 가전, 가구, 스포츠·헬스, 자동차·오토바이 용품 등 전 카테고리 상품을 최대 60% 할인 판매한다. 여기에 결제 금액에 따라 프로모션 코드를 적용하면 최대 12%의 추가 할인 혜택도 받을 수 있다.알리익스프레스는 최근 단순 가격 경쟁을 넘어 소비자들의 구매 결정에 도움이 되는 큐레이션 서비스를 강화하고 있다. 이번 행사 역시 방대한 상품 가운데 실제 소비자 만족도가 높은 제품을 중심으로 추천해 쇼핑 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다.알리익스프레스 관계자는 "이번 알급날 프로모션은 실제 구매 후기를 통해 만족도가 검증된 상품을 엄선해 고객들의 쇼핑 피로도를 줄이는 데 중점을 뒀다"며 "여름철 필요한 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 다양한 할인 혜택과 함께 큐레이션 서비스를 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.